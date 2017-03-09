Анонс основных политических событий в Литве на 9 марта

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Даля Грибаускайте в Брюсселе примет участие в заседании Европейского совета, на котором лидеры стран-членов Евросоюза выберут председателя совета, обсудят ситуацию с экономикой и безопасностью в ЕС, а также проведение в жизнь мер по обузданию миграционных потоков, сотрудничество с государствами Западных Балкан.

СЕЙМ

Председатель сейма Викторас Пранцкетис в 16.30 встретится с лидером Партии зеленых Германии Ребеккой Хармс.

В 10 час. в Евроинформбюро Главная избирательная комиссия организует презентацию научного исследования “Выборы в сейм Литовской Республики 2016 года. Психологическое исследование: отношение граждан к политическим партиям и факторы решения голосовать”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 8.05 интервью премьера Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas; в 9 час. премьер встретится с послом Молдавии Валерием Фрией; в 10 час. встретится с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто и послом Венгрии в Литве Золтаном Янси.

МИД

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс встретится с министром ИД Венгрии П. Сийярто; в 11.45 в МИД состоится пресс-конференция министров ИД Литвы и Венгрии; в 15 час. министр встретитя с послом Саудовской Аравии.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика