Анонс основных политических событий в Литве на 9 мая

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 примет участие в заседании старост парламентских фракций; с 10 час. будет председательствовать на заседании парламента.

В 12.15 час. в сейме начнется встреча членов Комитета по вопросам права и правопорядка с делегациями Гданьского и Вильнюсского окружных судов.

В 14 час. в сейме начнется встреча членов Комитета по вопросам права и правопорядка с представителями Македонской государственной комиссии по принятию решений в административных процессах и процессах о трудовых отношениях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8.15 даст интервью радиостанции LRT; в 9 час. примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых.

В 10.15 министр обороны Литвы Раймундас Кароблис встретится с находящимися в Литве представителями НАТО.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига в Австрии примет участие в дискуссии по превенции хронических неинфекционных заболеваний.

ПРОЧИЕ СОБЫТИЯ

В 12 час. у сейма состоится пикет против написания фамилий в паспортах буквами нелитовского алфавита.

В 15.30 час.

BNS

Метки: Анонс, Литва, политика