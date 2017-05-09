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Анонс основных политических событий в Литве на 9 мая

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 09, 10:00   |   1 комментарий

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 8.30 примет участие в заседании старост парламентских фракций; с 10 час. будет председательствовать на заседании парламента.

В 12.15 час. в сейме начнется встреча членов Комитета по вопросам права и правопорядка с делегациями Гданьского и Вильнюсского окружных судов.

В 14 час. в сейме начнется встреча членов Комитета по вопросам права и правопорядка с представителями Македонской государственной комиссии по принятию решений в административных процессах и процессах о трудовых отношениях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8.15 даст интервью радиостанции LRT; в 9 час. примет участие в заседании фракции Литовского союза крестьян и зеленых.

В 10.15 министр обороны Литвы Раймундас Кароблис встретится с находящимися в Литве представителями НАТО.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига в Австрии примет участие в дискуссии по превенции хронических неинфекционных заболеваний.

ПРОЧИЕ СОБЫТИЯ

В 12 час. у сейма состоится пикет против написания фамилий в паспортах буквами нелитовского алфавита.

В 15.30 час.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (83.220.237.181) йозас пишет:
    2017 05 09 at 17:22

    что,где,когда-давно решили товарищи рокфеллеры,морганы и пр.всё остальное-дымовая завеса.






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