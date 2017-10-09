Анонс основных политических событий в Литве на 9 октября

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

В 8 час. президент Литвы Даля Грибаускайте примет литовского премьера Саулюса Сквярнялиса.

СЕЙМ

Спикер сейма Литвы Викторас Пранцкетис в 9 час. встретитя с контролем по академической этике и процедурам Вигилиюсом Садаускасом.

В 9 час. в сейме начнется конференция “Беженцы в Северной Европе и Балтийских странах: интеграция в самоуправлениях”.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис в 8 час. встретится с президентом Далей Грибаускайте.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс будет находиться с визитов в Индии.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Вярига будет находиться с официальным визитов в Японии.

С 9 по 10 октября вице-министр финансов Литвы Мигле Тускене примет участие в заседание Финансово-экономического совета ЕС в Люксембурге.

BNS

Метки: Литва