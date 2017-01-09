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Анонс основных политических событий в Литве на 9 января

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 09, 10:00   |   Комментариев: 0

СЕЙМ

В 8 час. председатель сейма Викторас Пранцкетис встретится с председателем парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутасом Бакасом; в 10 час. встретится с послом России Александром Удальцовым; в 11 час. спикер проведет совещание по вопросу о Стратегии национальной безопасности; в 13 час. ответит на вопросы СМИ о Стратегии национальной безопасности; в 14 час. встретится с послом Германии Юттой Шмитц.

В 11 час. состоится совещание о Стратегии национальной безопасности. После встречи, в 13 час. у кабинета спикера сейма планируется брифинг для СМИ. О Стратегии национальной безопасности после совещания выскажутся председатель сейма В. Пранцкетис, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне В. Бакас, министр обороны Раймундас Кароблис.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В 11 час. премьер Саулюс Сквярнялис встретится с руководителем Службы конкурсных закупок Дианой Вилите; в 14 час. примет посла Швеции Марию-Христину Лундквист; в 15 час. примет посла Эстонии Яну Ванавески.

МИНОБОРОНЫ

В 11 час. министр обороны Раймундас Кароблис примет участие в совещании по вопросу о Стратегии национальной безопасности в сейме.

BNS

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