Анонс основных событий в Литве на 16 августа

ПОЛИТИКА
10.00 — председатель Сейма Викторас Пранцкетис встретится с послом Словении Робертом Крмелем.
Министр юстиции Элвинас Янкявичюс в 14.30 встретится с членом Европейского суда по правам человека Элигиюсом Курисом.
12.00 — заседание Главной избирательной комиссии.
ЭКОНОМИКА
8.05 — интервью премьер-министра Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.
13.00 — министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис встретится с представителями Клайпедской торгово-промышленной и ремесленной палаты.
16.00 — министр энергетики Жигимантас Вайчюнас встретится с представителями концерна Achemos grupe.