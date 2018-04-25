Новости

Анонс основных событий в Литве на 16 августа

ПОЛИТИКА

10.00 — председатель Сейма Викторас Пранцкетис встретится с послом Словении Робертом Крмелем.

Министр юстиции Элвинас Янкявичюс в 14.30 встретится с членом Европейского суда по правам человека Элигиюсом Курисом.

12.00 — заседание Главной избирательной комиссии.

ЭКОНОМИКА

8.05  — интервью премьер-министра Саулюса Сквярнялиса радиостанции Ziniu radijas.

13.00  — министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис встретится с представителями Клайпедской торгово-промышленной и ремесленной палаты.

16.00  — министр энергетики Жигимантас Вайчюнас встретится с представителями концерна Achemos grupe.

BNS

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