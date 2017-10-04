Аншлаг в Русском драматическом театре: по просьбам зрителей котов будет трое

8 октября в Вильнюсе ожидается День кошки. Не важно, что во всем мире его принято отмечать на два месяца раньше, в августе. В данном случае это не имеет никакого значения, потому что именно в ближайшее воскресенье в Русском драматическом театре Литвы будет трижды показан спектакль Московского государственного театра «На Басманной» «Кот в сапогах».

В организации этого знаменательного события приняли участие сами жители Вильнюса. За две недели до показа спектакля оказалось, что все билеты распроданы, а желающих посмотреть спектакль немало. Тогда директор театра Юрий Архипов принял кардинальное решение: сдать обратные железнодорожные билеты в Москву и начать продажу театральных билетов на третий спектакль, предоставив возможность желающим все-таки увидеть «Кота в сапогах».

Именно на этот третий спектакль и остались шансы купить билеты в кассах театра или участвовать в розыгрыше, который проводит котокафе (Cat café Vilnius), с удовольствием присоединившееся к празднованию театрального Дня кошек.

Нет ничего удивительного в создавшемся ажиотаже вокруг Московского государственного музыкального театра «На Басманной» под руководством заслуженной артистки России Жанны Тертерян – в прежние годы театр хорошо запомнился литовским зрителям именно ее авторскими постановками: захватывающей рок-оперой «Капитанская дочка», проникновенной музыкальной комедией-притчей «Левша», интригующей «Волшебной лампой Аладдина».

«Кот в сапогах» – еще одна оригинальная постановка Жанны Тертерян. Это музыкальная сказка для детей, а по большому счету – музыкальный спектакль для тех, кто любит приключения, по-настоящему хорошие стихи, качественное пение и, конечно же, всех, кто любит котов. «Кот в сапогах» – совершенно новая сказка с хорошим концом и удивительными героями. Самый колоритный из них, конечно, Людоед, мечтающий играть на скрипке, а также Принцесса-недопринцесса, Жак-простак и, конечно же, тот самый кот, о котором мы ничего пока рассказывать не будем. Приходите – увидите сами!

Предваряя гастроли, «Литовский курьер» встретился с директором и артистами Московского государственного музыкального театра «На Басманной».

О предстоящих гастролях и личном отношении к Вильнюсу рассказал директор театра Юрий Архипов: «Мы любим приезжать на гастроли в Литву, потому что вообще любим Литву и особенно Вильнюс. На сцене Русского драматического театра будем играть уже в четвертый раз и, конечно, очень ценим эту традицию. На следующий год осенью планируем показать наш новый спектакль «Здравствуйте, я ваша тетя», репетиции которого сейчас идут полным ходом.

А в этот раз привезем музыкальную сказку «Кот в сапогах» – спектакль, который уже доказал свою состоятельность, был показан на многих известных театральных площадках.

«Кот в сапогах» – это технически сложный спектакль, в нем применяются видеопроекция и радиоуправляемая аппаратура. Уверен, что и дети, и даже родители получат большое удовольствие от этой постановки. Наша музыкальная сказка настолько вдохновила продюсера Зою Гоор, что в конце ноября у «Кота в сапогах» будет большое турне по 8 городам Литвы, Эстонии и Латвии».

Исполнитель партии Людоеда, актер театра Павел Бадрах рассказал о своей страшной роли: «Когда начиналась работа над спектаклем, я думал, что мне предстоит сыграть грозного и мрачного персонажа. Но услышал музыку Юрия Алябова и оказалось, что у Людоеда совсем другой характер – в нем есть позитив. Эта роль далась мне не сразу, поскольку я никогда не видел людоедов. Поначалу хотелось напустить побольше страху на детей, чтобы они могли увидеть и сразу поверить. Но оказалось, чтобы появилась убедительность, нужно было добавить нежных нот. В нашем спектакле Людоед превращается в дракона, уносит Жака в свой замок, где беседует с ним и предстает очень занятным собеседником. Трудно судить, но кажется, мой Людоед получился комичным и немного чудаковатым. Конечно, хотелось бы услышать впечатления литовских зрителей. Когда детей спрашивали в Москве, все они были единодушны: им понравилась Кошечка. Зато всем папам понравился именно Людоед. Видимо, их покорил именно воспитательный момент: Людоед где-то рядом, он следит за тобой».

Дети очень проникновенно сморят наши спектакли. О героине, которой отдают предпочтение все дети, рассказала исполнительница партии кошки лауреат международного конкурса актриса Ирина Елисеева: «Моя Жаннет – подруга главного героя – Кота в сапогах. Но это не просто кошка, а кошка с королевской кухни. Поэтому она не только гламурная красотка с грациозными манерами, знающая про всех и все, но и активное действующее лицо. Она помогает главным героям выпутаться из весьма непростых ситуаций».

О своем дебюте в роли Принцессы рассказала лауреат международного конкурса «Оperetta-Land»-2014 актриса театра Дарья Каденская: «Роль Принцессы была моей первой главной ролью, которой я три года назад дебютировала на сцене театра «На Басманной». Поэтому у меня особое отношение к этому персонажу и каждый раз перед выходом на сцену я, конечно, волнуюсь».

Исполнитель заглавной партии Александр Кольцов рассказал о проверке на прочность, которой потребовала от него роль Кота в сапогах: «Конечно, когда я работал над этой ролью, вспоминал и студенческие упражнения по наблюдению за братьями нашими меньшими, и многочисленные воплощения в литературе и кино этих интересных животных, особенно, свой любимый фильм детства «Новые приключения Кота в сапогах» с блистательными М. Барабановой, Л. Вертинской, Г. Милляром… Но главное, мне хотелось найти для своего четвероногого персонажа эквивалент человеческого характера: он ведь одновременно авантюрист и преданный друг, отчаянный выдумщик и романтик, трусишка и бесстрашный воин, а это всё проявления именно человеческой натуры. Поэтому мне было очень приятно, когда после премьеры в одной из рецензий моего Кота сравнили с Труффальдино из комедии К. Гольдони «Слуга двух господ», пожалуй, одного из самых интересных персонажей мировой драматургии.

Участие в детском спектакле требует от артиста физической выносливости, музыкальности, ярких пластических и голосовых красок… А для опытного артиста – это хороший повод не только оставаться в форме, но и «не забронзоветь»: юного зрителя не обманешь, и если не вложить в роль всю душу, не отнестись к своим актерским задачам предельно ответственно и искренне, твоему персонажу просто не поверят. Поэтому роль Кота в спектакле Жанны Тертерян для меня своеобразная «лакмусовая бумажка». И судя по тому, что спектакль «Кот в сапогах» – один из хитов репертуара нашего театра, а играем мы его очень часто, неоднократно с ним гастролировали – значит, у меня и моих коллег получается быть интересными даже в постановке по такому хрестоматийному сюжету.

Наш театр не первый раз приезжает на гастроли в Литву, мы очень ценим вашу публику – требовательную, искреннюю и очень благодарную, и хотя, конечно, волнуемся, тем более нам предстоит сыграть за один день сразу три спектакля, но надеемся, что и «Кот в сапогах» придется по душе зрителям Вильнюса».

Материал подготовила Светлана Потемкина.

Метки: N40 (1180) 5 октября, День кошки, Кот в сапогах, Спектакль, Театр, Юрий Архипов