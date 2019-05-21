Антанас Гуога: Пришла пора заработать Литве

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На этих выборах в Европейский парламент в нашей стране как никогда много списков и кандидатов. В гонке участвуют не только партии, но и общественные комитеты – более 300 претендентов на всего 11 мест. «Литовский курьер» задал одинаковые вопросы лидеру каждого из 16 списков. В этой публикации отвечает первый номер списка Центристской партии Литвы, депутат Европарламента Антанас Гуога. Список на выборах 26 мая идёт под номером 7.

— Какие Ваши основные приоритеты работы в Европейском парламенте?

— Основным моим приоритетом является достойное представление людей Литвы в Европарламенте. Ценю сейчас и буду ценить в будущем доверенную мне ответственность бороться за Литву и интересы людей. Стараюсь не разочаровать. Неважно, в какой сфере приходится работать. За прошедший срок полномочий больше всего сил я направлял на развитие цифрового прогресса как в Литве, так и во всём Евросоюзе. Уверен, что государства, которые хотят быть конкурентоспособными в своём регионе или во всём мире, обязаны идти в ногу с самыми современными тенденциями. Именно успех в этой сфере для нас, как для небольшой страны, у которой единственным «полезным ресурсом» являются люди, может гарантировать экономический рост. А вместе это означает больше денег школам, на пенсии, для здравоохранения и другим главным сферам жизнедеятельности.

Так что цифровой рынок, в котором торговля товарами и услугами по интернету является одной из основных сфер, чрезвычайно важен для нашего экономического благополучия. В этой сфере я работал над упразднением роуминга, упразднением географического барьера в торговле (geobloking). И сейчас я продолжаю считать, что будущее принадлежит новейшим технологиям. Именно поэтому много сил отдавал представлению Литвы в мире, как прогрессивного финтех-государства. Создал в Литве центр Blockchain, работал над стратегией ЕС в искусственном интеллекте. Эти работы я надеюсь продолжить и в следующем сроке полномочий. Среди прямых обязанностей европарламентария, много сделал и в сфере цифрового образования. Уверен, что литовская молодежь обязана иметь самые лучшие возможности создавать успешную жизнь как для себя, так и для своей страны. Сегодня это возможно только свободно ориентируясь в мире технологий. Четыре года проходит мероприятие о высоких технологиях и предпринимательстве Switch, куда для ознакомления с последними новейшими технологиями и услышать об опыте самых успешных представителей цифрового мира съезжаются тысячи молодых людей. Проходит проект Coder Dojo, с помощью которого мы заинтересовали программированием тысячи детей по всей Литве. На ноги поставлена Каунасская школа информационных технологий, которую сегодня оценивают, как одну из лучших в своей сфере. И это только несколько примеров. Я очень надеюсь, что дождусь доверия людей продолжить начатые работы.

— Каким будет Европейский союз через 5-10 лет – как Вы его видите и какое будущее было бы самым выгодным для Литвы, особенно зная то напряжение, которое вызвано Брэкзитом, рост популярности высказываний о концепции Европы «разных скоростей» и так далее?

— По поводу Брэкзита мы можем быть спокойными. Думаю, всё будет хорошо. Будет, как с Норвегией, — всё равно литовцы будут ездить в Объединённое королевство. Великобритания в бюджет Евросоюза всё равно будет платить столько же, сколько и сейчас. Никуда не денется, если захочет остаться в общем рынке. Тема Брэкзита слишком выражена, нужно меньше переживать. Британцы с помощью этого решения занимаются своими проблемами, а нам нужно смотреть в собственный огород и стараться перенимать всё лучшее из Европейского союза. Любая страна может выйти из Европейского союза, это же не Советский союз. Есть и те, кто ждёт вступления в ЕС – Украина, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина.

Однако, произойдёт Брэкзит или нет, это никак не решает сложную ситуацию большого экономического разрыва между разными странами. Большие страны ЕС часто диктуют решения малым странам, таким образом создавая для себя более лучшие экономические условия для деятельности и жизни. Я говорю, что пришла пора заработать нам. Мы не просим ничего бесплатно. Мы просим о справедливых условиях для всех, о справедливой конкуренции, поскольку только это позволяет нам отхватить кусок благосостояния ЕС и сохранить крепкий ЕС в длительной перспективе. А если не хотите позволить нам заработать, тогда вводим единые пенсии, единые минимальные зарплаты, универсальные базовые доходы! Ведь, как-никак, сколько людей мы воспитали и отдали другим странам ЕС. Наши люди теперь там платят налоги. Этот огромный ущерб должен быть компенсирован Литве. И, я думаю, во время будущего срока полномочий этот вопрос будет остро обсуждаться. Не может быть даже и речи о Европе двух скоростей. В этом Союзе не может быть ровнее равных. Обеспечение этого – одна из моих целей, с которой я баллотируюсь в Европейский парламент и очень надеюсь, что люди доверят мне свой голос и обяжут достигать этих целей.

— Самая большая внешняя граница ЕС в Литве – с Беларусью. Предположим, что Беларусь уже запустила свою АЭС. Зная законы и позицию Литвы, нужно ли через ЕП давить на Брюссель прекратить любые взаимоотношения с Беларусью? Насколько это реально в общем контексте ЕС, если мы знаем, что только Польша поддерживает строгую позицию Литвы в этом вопросе?

— Как бы не было жаль, но у нас нет рычагов влиять на внутренние решения в Беларуси. Всё, что мы можем сейчас сделать, это обеспечить, чтобы Островецкая АЭС не несла трагических последствий для Литвы. Не важно, будет она работать или нет. Я интересовался этим вопросом, поскольку это для всех нас чрезвычайно важно – ведь мы живём под боком у тикающей бомбы. Действие этой небезопасной АЭС будет вредным для всего ЕС. Именно в связи с этим все ответственные литовские служащие, а в особенности новый избранный президент, должны призывать ЕС быть солидарными в вопросе Островецкой АЭС. Как высшие руководители Совета Европы, так и депутаты Европарламента, через свои связи и рычаги, должны поощрять главу Европейской комиссии применять ответственные дипломатические, а, возможно, если это понадобится, даже экономические действия, чтобы была обеспечена безопасность в первую очередь для нас, а потом уже всего ЕС.