Антисемитизм в Европе вызывает тревогу

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Социологический центр Евробарометр провел в 28 государствах-членах Евросоюза опрос, который показал, что половина граждан считает, что антисемитизм представляет в их стране серьёзную угрозу общественному согласию.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, треть населения ЕС считает, что антисемитские настроения выросли за последние 5 лет. Но этот процент значительно выше в странах, где проживают крупные еврейские диаспоры- в Швеции, Германии, Нидерландах, Франции и Дании.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова на днях заявила, что IT-компании обращают особое внимание на агрессию в интернете. «Они удалили 70 процентов оскорбительных высказываний, сообщений, которые они определили сами, и я сказала, что это нормально, потому что мы не хотим удалять 100 процентов. Свобода выражения, свобода слова являются первичными», — сказала она.

«Самое главное — это говорить с новым поколением на такие важные темы», -считает в свою очередь директор Еврейского музея Бельгии, где в 2014 году было совершено террористическое нападение и погибли 4 человека.