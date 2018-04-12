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Антропологи представят данные исследования останков, найденных на горе Гядимино в Вильнюсе

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В четверг в Литовском национальном музее в Вильнюсе антропологи представят новейшие данные исследования останков повстанцев, найденных на вильнюсской горе Гядимино.

В прошлом году на площадке горы Гядимино при проведении работ по обустройству горы были обнаружены останки 17 человек. Предположительно это могут быть останки участников восстания 1863–1864 годов.

Ученые считают, что в захоронении могли находиться останки знаменитых руководителей восстания против царской России – Сигизмунда Сераковского и Константина (Кастуся) Калиновского.

Правительство сформировало комиссию по перезахоронению найденных останков.

BNS

Метки: 

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