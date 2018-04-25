Апостол Филипп

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Героиня Татьяны Дорониной в старом фильме с придыханием спрашивала словами В. Г.Белинского: «Любите ли вы театр?» Я, безо всякого придыхания, спрошу вас: «Любите ли вы загадки?» Вы, надеюсь, хором ответите: «Да!». Ну, тогда слушайте.

«Летели три ворона, кричали в три голоса; один кричит: «Я Петр»; другой кричит: «Я Филипп»; третий кричит: «Я сам велик». Это старинная загадка, которую я предлагаю вам отгадать. Конечно же, уважаемый сообразительный читатель воскликнет: «Я знаю, знаю. Это три православных поста, Петров, Великий и Филиппов!» И будет совершенно прав. Хотя есть еще и Успенский. Но он, вероятно, в художественную концепцию неизвестного автора загадки не вписался. Вспомнилась мне она как раз вовремя. В эту среду начинается Рождественский пост, который называется еще и Филипповым, потому что ему предшествует день памяти одного из двенадцати апостолов.

Подробно о посте говорить не буду. Напомню лишь, что он длится сорок дней (с 28 ноября до 6 января) и не такой строгий, как Великий или Успенский. О том, как его провести, решать вам. Если есть какие-то сомнения и затруднения, посоветуйтесь со священником. А сегодня мы поговорим об апостоле Филиппе.

Небольшой галилейский город Вифсаида дал миру трех ближайших учеников Христа – Андрея Первозванного, его брата Петра и Филиппа. Братья, вероятно, и позвали своего земляка к Господу Иисусу, зная, что Филипп, будучи человеком, начитанным в Писании, ждал прихода Мессии. Он же, в свою очередь, увеличил ряды апостолов, пригласив Варфоломея.

Даже людям, не очень внимательно читавшим Евангелие и не читавшим его вообще, знаком сюжет о том, как Христос накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Он присутствует у всех четверых евангелистов. У Матфея, Луки и Марка в этой сцене ни один апостол не фигурирует персонально. Более того, авторы, упоминая их, обычно используют слово «двенадцать». А вот у Иоанна Господь обращается непосредственно к Филиппу с вопросом: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» (Ин. 6,5). Филипп, человек бедный, а потому умеющий считать деньги, оглядев пятитысячную аудиторию слушателей, ответил: «Им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу».

Это мы сейчас понимаем, что Христос спросил ученика не потому, что не знал ответа, а чтобы показать ему его же маловерие. Ведь Иоанн разъясняет нам мотив Иисуса: «Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать» (Ин.6,6). А Филипп был человек простой, и авторитет Учителя подвигал его не столько на размышления, сколько на исполнение. Да и остальные апостолы мало чем отличались тогда от Филиппа. И вынужден был Господь открытым текстом говорить им о Своей Божественности. Тот же Филипп во время прощальной беседы просит показать им Отца. На это Иисус отвечает с кротким упреком: «Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.» (Ин.14,9-10)

Но нам ли упрекать будущих апостолов в маловерии и косности ума? Не лучше ли попытаться поставить себя на их место? Вот бы посмотреть на себя со стороны. Да мы, может быть, и не услышали бы Его призыва: «Идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков» (Мк. 1,17).

Лишь после того, как на учеников в день Пятидесятницы сошел Святой Дух в виде огненных языков, они получили и мудрость, и веру, и ту духовную силу, что позволяла им творить чудеса и отважно принять мученическую смерть.

Как рассказывает предание, Филипп начал благовестие в Палестине. Потом перебрался в Грецию. Объектом его проповеди были евреи, жившие в рассеянии, т. е. в других странах. Потом он вернулся на Ближний Восток и некоторое время трудился в городе Азоте (совр. Ашдод в Израиле). Здесь он поселился в доме некоего Никоклида. Дочь его страдала от мучительных болей в глазу. Филипп вылечил ее. Сделал он это на зависть современным офтальмологам быстро и легко. Он велел Харитине (так звали девушку) приложить руку к глазу и призвать имя Христово. Боль тотчас и навсегда прошла. После этого чуда вся семья Никоклида приняла крещение.

География Филипповой проповеди обширна. Он посетил Сирию, Эфиопию, Аравию и другие страны. Лечил больных, воскрешал мертвых. Последним пунктом оказался Иераполь в Малой Азии (сейчас это известный туристический центр Турции Памуккале.) Тут его сопровождали сестра Мариамна и уже упомянутый апостол Варфоломей. В городе было много языческих храмов, в том числе храм, посвященный змеям, где обитала огромная ехидна. Этим словом в библейских текстах называется ядовитая змея. Апостол Филипп силой молитвы умертвил ехидну и исцелил многих укушенных змеями. В числе исцеленных была жена Анфипата, правителя города, принявшая христианство. Узнав об этом, правитель велел схватить проповедников. Анфипат приказал распять святых апостолов Филиппа и Варфоломея. В это время началось землетрясение, и всех присутствовавших на судилище засыпало землей. Висящий на кресте у храма ехидны апостол Филипп молился о спасении распявших его. Видя происходившее, народ уверовал во Христа и стал требовать снятия с креста апостолов. Апостол Варфоломей был еще жив и получил освобождение. Филиппа же сняли с креста уже бездыханным.

А вот что рассказывал несколько лет назад интернет-сайт «Новости археологии»: «При проведении раскопок в Турции (область Денизли) группой археологов из Италии было обнаружено захоронение cвятого апостола Филиппа, являвшегося одним из 12 первых учеников Христа. Об этой сенсационной находке сообщил руководитель экспедиции Франческо Андриа.

По словам профессора, попытки найти гробницу святого предпринимались неоднократно. Но только недавно группе археологов удалось, наконец, обнаружить захоронение, которое было скрыто среди развалин древнего храма, находящегося в Иераполе.

О том, что данная гробница действительно принадлежит святому Филиппу, говорит и ее устройство, и письмена, найденные на ней.

Разумеется, обнаружение захоронения одного из апостолов имеет большое значение не только для науки, но и для всех христиан. Пока гробница не исследована, но после проведения необходимых работ место упокоения святого наверняка превратится в место паломничества верующих». (http://archeonews.ru/grobnica-svyatogo-apostola-filippa-obnaruzhena-denizli/)

Память апостола празднуется 27 ноября по новому стилю. А на следующий день, напомню, начинается Рождественский пост.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви