Апостол и евангелист Лука

Если вам нужно найти в храме икону евангелиста Луки, совсем не обязательно обследовать все стены, колонны и аналои. Там ее может не оказаться.

Достаточно подойти поближе к иконостасу. На царских вратах (это красивые резные двери в самом его центре) вы увидите изображение Благовещения (Богородица с архангелом Гавриилом) и четыре небольших иконки-клейма. На одной из них – Лука. На остальных трех написаны другие авторы Евангелий Матфей, Марк и Иоанн Богослов. У каждого из них есть свой символ, который обычно изображается на иконе. У Матфея человек, у Иоанна орел, у Марка лев, а у Луки телец. Символика эта позаимствована из ветхозаветных пророчеств Иезекииля: «…и из средины его (пламени) видно было подобие четырех животных… и у каждого четыре лица… Подобие лиц их – лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех; а с левой стороны лице тельца у всех четырех и лице орла у всех четырех.» (Иез., гл. 1, ст. 5, 6, 10). Лука больше всех и подробнее всех говорит о жертвенной смерти Господа, потому-то, вероятно, и стал его символом телец – жертвенное животное.

Родился Лука в Антиохии Сирийской. В то время это был огромный город, занимавший третье место по численности населения в Римской империи после Рима и Александрии. В нем проживало полмиллиона жителей. Сейчас это турецкая Анталья. Здесь Лука получил классическое образование и профессию врача. Об этом говорит то, что его Евангелие написано на правильном греческом языке, а врачом его называл в своих посланиях апостол Павел. По мнению библеистов, Лука был единственным нееврейским евангелистом. Когда слух о деяниях Христа дошел до Сирии, Лука, вероятно, отправился в Палестину, где принял иудейскую веру.

Он вошел в состав апостолов от семидесяти. Это был второй круг учеников Иисуса. В первый входили двенадцать апостолов. О жизни и деятельности евангелиста мы узнаем из скупых сведений новозаветных текстов и преданий. После Воскресения Христова Лука проповедовал в разное время в Македонии, Греции, родной Антиохии, Ливии и в других местах.

Он был соратником апостола Павла. По крайней мере, оказывался рядом в самые трудные минуты, о чем Павел упоминает в своих посланиях. «Я уже становлюсь жертвою, – писал он своему ученику Тимофею, – и время моего отшествия настало: старайся придти ко мне скорее. Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент – в Галатию, Тит – в Далматию. Один Лука со мною» (2 Тим. 4:6,10).

В 62-63-х годах Лука находится в Риме. Здесь он пишет свое Евангелие и другую книгу, вошедшую в Новый Завет – Деяния святых апостолов. Евангелие от Луки отличается не только правильностью греческого языка, но и изысканностью литературной формы. Это и поэтические гимны, и эпическая торжественность Ветхого Завета, и утонченность греческой прозы. К сожалению, понять это и прочувствовать можно только читая на языке оригинала. Переводчикам, увы, писательский талант апостола передать не удалось.

Другая особенность Евангелия от Луки – обилие подробностей. Оно начинается с рассказа о родителях Иоанна Предтечи Захарии и Елисавете, а заканчивается Вознесением Иисуса Христа. У Луки есть немало эпизодов, которые вы не встретите в других Евангелиях: упоминание римской переписи населения, притчи о блудном сыне и мытаре и фарисее, рассказ о путешествии двух учеников в Еммаус и встрече ими Христа после Его Воскресения. В этом фрагменте упоминается имя лишь одного ученика – Клеопы. Вторым принято считать самого Луку. Рассказать об этом событии с такими подробностями, в т. ч. и психологическими, мог только участник событий.

В отличие от остальных евангелистов, Лука не был свидетелем многих описанных им событий. Чтобы выяснить массу интересующих его подробностей, Луке приходилось собирать материал: опрашивать свидетелей событий, работать с документами, сопоставляя их и отделяя зерна от плевел. То есть он выступает еще и как историк. И та история, что он пишет, отличается своей объективностью от той, которой пичкали и продолжают пичкать нас, от служанки идеологии.

«Деяния святых апостолов» – продолжение Евангелия от Луки. Эта книга выделяется среди остальных новозаветных своим жанром. Это историческая хроника, которая изобилует не только событиями, но и множеством географических названий и действующих лиц. Исследователи не поленились и насчитали в «Деяниях» 32 местности, 54 города и 95 персонажей.

В это время Павел в течение двух лет находился в заточении. Лука его поддерживал и лечил, т. к. тот страдал сильными головными болями, слабостью зрения и другими недугами. После освобождения апостолы покидают Рим. Но через некоторое время вновь возвращаются в столицу. Причиной тому были гонения на христиан Нерона, начавшиеся в 62 г. Целью Павла и Луки было ободрить преследуемых и, если понадобится, самим принять мученический венец. Последнее и произошло с Павлом. После его смерти Лука проповедует в Италии, Далматии (там сейчас Хорватия и Черногория), Галлии (Франция), Греции, Ливии и Египте.

В глубокой старости апостол вновь оказывается в Греции. Живет некоторое время в Фивах. Здесь он и принимает мученическую смерть. Его повесили на оливковом дереве за неимением креста. Было тогда Луке 84 года. Здесь он и был похоронен. Во второй половине IV века греческий император Констанций, сын Константина Великого, перенес цельбоносные мощи евангелиста в Константинополь.

Существует еще одно предание, о котором мы уже не раз упоминали. Согласно ему Лука написал несколько икон Богородицы, в частности Владимирскую, Ченстоховскую и Киккскую. Так ли это на самом деле, сейчас уже определить невозможно. Это дело веры каждого. Но то, что вот уже почти две тысячи лет святой покровительствует врачам и иконописцам – факт непреложный.

Дни памяти евангелиста – 18 (31 по н. ст.) октября и 22 апреля (5 мая).

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N43 (1183) 26 октября, религия