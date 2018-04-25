Apple начнет выпускать в Индии последние модели iPhone

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Компания Apple в 2019 году начнет выпуск моделей смартфонов iPhone X, XS, XS Max и XR в городе Шриперамбудур, расположенном в южном индийском штате Тамилнад. Об этом передает Reuters со ссылкой на источники.

Сообщается, что непосредственную сборку смартфонов Apple будет осуществлять индийское подразделение тайваньской компании Foxconn, которая является одним из главных сборщиков iPhone. По данным источников, Foxconn намерена вложить в расширение своего завода в Шриперамбудуре 356 млн долларов и создать до 25 тыс. новых рабочих мест. Сейчас на этом предприятии производятся устройства китайской компании Xiaomi.

Как напоминает РБК, до сих пор Apple производила в Индии только смартфоны iPhone SE и 6S. Сборка модели SE стартовала в мае 2017 года на заводе тайваньской корпорации Wistron в южном штате Карнатака. Летом этого года Apple на заводе начали собирать и iPhone 6S. В Apple отмечали, что собранные в Индии смартфоны компании продаются только на территории этой страны.

В ноябре стало известно, что Apple возобновила производство смартфона iPhone X, продажи которого были прекращены в фирменных магазинах Apple после выхода представленных в сентябре моделей iPhone XS и XS Max. Решение компании возобновить продажи iPhone X объяснялось низким спросом на новое поколение iPhone, а также обязательствами Apple перед Samsung. Южнокорейская компания поставляет Apple OLED-экраны для смартфонов, и соглашение предусматривает поставку определенного количества дисплеев. Недостаточный спрос на iPhone XS и XS Max вынудил Apple вернуть в строй прошлогоднюю модель, производство которой обходится дешевле.

NEWSru.com

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