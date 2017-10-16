Apple, по слухам, приступила к разработке гибкого iPhone

Компания Apple приступила к работе над гибким смартфоном iPhone в сотрудничестве с южнокорейской LG, пишет издание The Investor.

По данным источников, компания LG Display получила задачу разработать гибкий OLED-дисплей для будущего смартфона Apple, в то время как другая “дочка” LG, занимающаяся разработкой комплектующих (LG Innotek), создала команду для работы над гибкой электроникой для этого устройства.

Издание отмечает, что сейчас поставки обычных OLED-дисплеев для смартфона iPhone X осуществляет Samsung, но Apple могла предпочесть сотрудничество с LG в работе над гибким смартфоном из-за опасений утечки технологических секретов.

Источники также сообщают, что производство гибких дисплеев LG может начаться в 2020 году. Это означает, что перспективный iPhone, вероятно, будет выпущен после конкурента от Samsung, презентация которого может пройти в 2018 году.

Напомним, в прошлом году Apple оформила патент на гибкий iPhone. В описании устройства основное внимание уделяется материалам, из которых может быть изготовлен сгибающийся пополам смартфон. Так, его корпус может быть металлическим, керамическим или стеклянным, а возможность сгибания аппарата должны обеспечивать углеродные нанотрубки. Эти трубки, устойчивые к деформации, авторы патента предлагают внедрить фактически во все элементы смартфона, включая кабели, платы, дисплей, сенсоры, камеру, а также корпус устройства.

В декабре прошлого года один из руководителей японской компании Kolon Industries, занимающейся выпуском бесцветного полиимида, необходимого для создания гибких дисплеев, прогнозировал, что от трех до пяти производителей смартфонов могут выпустить гибкие аппараты на рынок к 2018 году, а в 2019 году подобные устройства могут занять до 20% на южнокорейском рынке смартфонов.

В июне 2016 года компания Lenovo представила два прототипа гибких смартфонов с OLED-экранами, один из которых может появиться на рынке в течение пяти лет.

NEWSru.com

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