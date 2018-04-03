Американский гигант информационных технологий Apple учредил дочернюю компанию в Литве.
Apple Lithuania зарегистрировано в Центре реестров 30 марта, единственным ее акционером является зарегистрированная в Ирландии Apple distribution international.
Литовскую компанию возглавляет директор Apple по международному праву Питер Денвуд. Уставный капитал Apple Lithuania составляет 2,5 тыс. евро.
BNS пока не удалось получить комментария представителей Apple о том, какой деятельностью в Литве будет заниматься компания.
Apple создает и подает программное обеспечение, наиболее известной в мире она стала благодаря смарт-фонам iPhone, а также планшетам iPad и персональным компьютерам Mac.
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