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Apple учредила компанию в Литве

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 03, 17:00   |   Комментариев: 0

Американский гигант информационных технологий Apple учредил дочернюю компанию в Литве.

Apple Lithuania зарегистрировано в Центре реестров 30 марта, единственным ее акционером является зарегистрированная в Ирландии Apple distribution international.

Литовскую компанию возглавляет директор Apple по международному праву Питер Денвуд. Уставный капитал Apple Lithuania составляет 2,5 тыс. евро.

BNS пока не удалось получить комментария представителей Apple о том, какой деятельностью в Литве будет заниматься компания.

Apple создает и подает программное обеспечение, наиболее известной в мире она стала благодаря смарт-фонам iPhone, а также планшетам iPad и персональным компьютерам Mac.

BNS

Метки: 

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