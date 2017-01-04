Apranga пока не намерена открывать магазины Gap

Лидер розничной торговли одеждой в странах Балтии – компания Apranga в ближайшее время не собирается открывать в Литве магазины американской компании по торговле одеждой Gap, пишет деловая газета Verslo zinios.

“Корпорация Gap по меньшей мере пять лет активно агитирует Apranga, чтобы мы стали их партнерами в Балтийских странах. Однако чем внимательнее мы анализируем деятельность американских брендов в Европе, тем лучше видим, что дела в Европе у них идут все хуже. Известия о закрытии магазинов в Великобритании и Германии укрепили установку Apranga пока не представлять этот корпоративный бренд в Литве”, – сказал глава Apranga Римантас Пярвяняцкас.

Он сказал, что Apranga в 2017 году намерена вывести на литовский рынок новый бренд и ищет площади для этого магазина в вильнюсском торговом центре Akropolis.

BNS

Метки: Apranga, Gap, Литва, магазин