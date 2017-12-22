Apranga ведет переговоры с торговыми центрами о новых торговых площадях

Крупнейшая в Балтийских странах литовская группа розничной торговли Apranga, контролируемая концерном MG Baltic, сейчас ведет переговоры с торговыми центрами о новых торговых площадях, после переговоров выяснится, сколько точно средству будет инвестировано в расширение, сообщила деловая газета Verslo zinios.

“Когда мы договоримся с торговыми центрами о новых площадях, будет ясно, сколько мы инвестируем в следующем году в магазины. По большей части инвестиции будут касаться реконструкций магазинов во всех Балтийских странах”, – отметил руководитель Apranga Римантас Пярвяняцкас.

Ранее он сообщил BNS, что Apranga инвестирует в обновление магазинов и развитие в следующем году 5–10 млн. евро. Компания планирует реконструировать или открыть 10-17 магазинов.

BNS

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