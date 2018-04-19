Апрель – время субботников

Как и каждой весной, неправительственная организация DAROM приглашает на общественную акцию уборки окружающей среды. Этот продолжающийся проект активизирует экологическое мышление, гражданственность, социальную активность жителей Литвы и укрепляет местные общины. В этом году акция DAROM будет организована 21 апреля и пройдет в 11-й раз.

Однако городские власти приглашают наводить порядок не только во время акции DAROM, но и весь апрель до субботника. Все вильнюсские сянюнии, активные общины приглашают присоединиться к самоуправлению и вместе с сянюнасами участвовать в субботниках по уборке города. Апрель – лучшее время для приведения в порядок территории вокруг своих жилых домов, зеленых насаждений, общественного пространства.

Самоуправление позаботилось о том, чтобы в каждой сянюнии активные горожане собирались около сянюний, получили нужные для уборки мусора мешки, а с теми, кто вывозит мусор, заранее договорились, чтобы после субботника они оперативно вывезли мусор. О субботниках информация размещена в каждой сянюнии или в сети «Фейсбук», где у каждой сянюнии есть свой профиль. Свою помощь во время субботников предложат и работники отдела общественного порядка самоуправления, которые уделят внимание тому, чтобы после субботников не появились дополнительные самовольные свалки в запрещенных местах.

Одним из самых активных дней по уборке окружающей среды будет 21 апреля, когда в столице и во всей Литве будет проходить всеобщая акция DAROM 2018. Представители ставшей уже традиционной инициативы «Мы делаем!» говорят, что в окрестностях Вильнюса во время этой акции нередко появляются на тех же местах самовольно сваленные кучи мусора.

«Во время акций мы замечаем, что в окрестностях Вильнюса, на опушках и в лесах самой большой проблемой стали старые покрышки и огромные кучи разных бытовых отходов. Рядом с садовыми товариществами самая большая проблема – подъезд мусоровозов и уборка мусора. Многие жители садов, постоянно живущие там или приезжающие на лето, охотно выбрасывали мусор в специально отведенные места, но они жалуются, что мусор некому вывозить. Вот тогда и возникают проблемы с загрязнением окружающей среды, с образованием самовольных свалок. Люди начинают злоупотреблять и везут мусор в контейнеры, которые стоят в городе возле многоэтажных домов», – говорят организаторы.

Самовольные свалки на опушках, в отдаленных местах становятся большим финансовым бременем для всех горожан. Например, в 2015 и 2016 годах на решение этой проблемы было выделено по 150 тыс. евро, в прошедшем году – 130 тыс. евро. Около 15 тыс. евро ежегодно выделяется на вывоз отходов, собранных во время акции DAROM.

С 1 мая 2018 года эта ситуация в корне изменится – каждый владелец жилья будет обязан позаботиться об уборке своих отходов. Городская территория Вильнюса разделена на разные зоны, из которых мусор будет вывозить конкретный мусоросборщик. Вильнюсское городское самоуправление получит из Центра регистров данные о владельцах жилья и будет периодически рассылать им счет за вывоз мусора. Предприятия по вывозке мусора поставят для жильцов контейнеры – это уменьшит проблему самовольных свалок и не взвалит дополнительное бремя на тех, кто добросовестно убирает мусор», – говорит Валдас Юодис – заведующий отделом по реализации программы об уборке отходов Вильнюсского городского самоуправления.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1208) 19 апреля, Даром, субботник