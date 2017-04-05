Аптеки проверят на честность

После одобрения правительством предложения об усилении надзора за аптеками и проведении контрольных закупок аптеки Литвы могут ожидать визитов «тайных покупателей», сообщило Министерство здравоохранения.

«Тайные покупатели» будут оценивать не только качество обслуживания, но и то, как фармацевты выполняют свои обязанности, предлагают ли более дешевые варианты лекарственных средств и как предоставляют информацию о них покупателям.

До сих пор Министерство здравоохранения получало много жалоб на высокие цены на лекарства. Во многих случаях оказалось, что покупатели даже не знали о возможности купить более дешевый альтернативный вариант, а также им не была предоставлена информация о том, что недорогие лекарства являются столь же эффективными.

Поэтому было принято решение более строго контролировать деятельность аптек.

По данным Министерства здравоохранения, проводить до сих пор такого рода закупки в аптеках не позволяло законодательство, в котором указано, что об инспекции аптеки должны ставиться в известность заранее. Действуя в соответствии с постановлением, фактически установить, как реально предоставлялась фармацевтическая услуга, не было возможности.

Качество услуг и предоставление/непредоставление информации о более дешевых лекарствах могут быть оценены только во время прямого контакта покупателя и фармацевта. Поэтому важно, чтобы продавец не знал, что проходит проверка, и не смог имитировать показательной продажи.

Теперь поправки предусматривают случаи, в которых должны быть сделаны контрольные закупки. Там также указано, что для того, чтобы не нарушать права продавцов, сразу же после совершения контрольной покупки копия решения о ее проведении должна быть предоставлена аптеке.

Такие закупки будут иметь возможность выполнять не только инспекторы фармацевтической службы, но и другие сотрудники Государственной службы контроля за лекарственными средствами, уполномоченные осуществлять надзор.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N14 (1154) 6 апреля, аптеки, министерство здравоохранения, Тайные покупатели