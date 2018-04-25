Арабское турне Помпео: восемь стран за семь дней

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Государственный секретарь США Майк Помпео отправился в турне по арабским государствам Ближнего Востока. За семь дней ему предстоит посетить восемь стран: Иорданию, Египет, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и Оман.

Не исключается, что глава внешнеполитического ведомства США также побывает в Израиле и Ираке, однако в программе визита Иерусалим не значится. На днях еврейское государство посетил другой высокопоставленный представитель администрации – советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Вывод американских войск из Сирии, иранский вопрос и борьба с террором будут занимать центральное место в ходе переговоров. Помпео возложил на предшественника Дональда Трампа, президента Барака Обаму ответственность за успех «Исламского государства».

«Борьба с ИГ ознаменовалась огромными успехами. Я уверен, что мы не позволим «Исламскому государству» вновь стать заметной силой, как то произошло при Бараке Обаме», — заявил он накануне вылета.

В Каире госсекретарь выступит с речью о ситуации на Ближнем Востоке. Предполагается, что ее значительная часть будет посвящена Ирану. Выступление также станет ответом на каирскую речь Обамы 2009 года, когда президент изложил свое видение ситуации в регионе.

NEWSru.co.il