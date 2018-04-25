Арбуз — всегда праздник

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Ягодный салат с арбузом

Арбуз средний — 0,5 шт., малина — 150 г, черника — 150 г, мята — 20 г, лимон — 1 шт.

Чернику и малину вымыть, очистить от плодоножек. Арбуз нарезать плоскими кусками, с помощью ножа или формы для печенья вырезать из арбузной мякоти звездочки. Очистить их от семян. В каждую тарелку положить ягоды, потом арбузные звездочки. Сбрызнуть соком лимона, украсить листиками мяты.

Филе лосося, маринованное в арбузном соке

Арбуз (мякоть) — 400 г, филе лосося — 500 г, соус соевый — 4 ст. л., имбирь тертый — щепотка, семечки кунжутные — 3 ст. л., масло кукурузное — 2 ст. л.

Из половины мякоти арбуза выжать сок. В неметаллической миске смешать соевый соус, арбузный сок и имбирь. Положить в смесь филе лосося и убрать в холодильник на 2 часа. Разогреть духовку до 180 °С. В форму для запекания налить масло. Филе лосося просушить и уложить в форму, посыпать кунжутом. Запекать 7-10 минут (филе должно легко делиться на части). Переложить на подогретое блюдо. Перед подачей украсить оставшимся арбузом.

Салат с арбузом и фетой

Арбуз — 500 г, фета — 400 г, уксус винный красный — 3 ст. л., орехи кедровые — по вкусу, маслины — 50 г, мята, масло оливковое, соль, перец черный молотый.

Маслины нарезать кружочками. Арбуз очистить от кожуры и семечек и нарезать кубиками. Фету измельчить. В миску выложить арбуз, фету, маслины, посыпать орехами и измельченными листьями мяты. Смешать уксус с оливковым маслом и полить салат. Щедро посыпать солью и свежемолотым черным перцем. Подавать охлажденным.

Маринованный арбуз

Арбуз — 900 г, сельдерей — 5 стеблей, чеснок — 8 зубчиков, укроп (пучок), уксус — 0,5 ч. л., сахар — 50 г, соль — 100 г, перец кайенский — 3 г, перец черный (горошек), розмарин (сухой).

Для маринада в большой миске смешать соль, сахар, кайенский перец, уксус, измельченный чеснок, мелко нарезанный сельдерей, укроп, специи и воду (8 стаканов). Арбуз вместе с коркой нарезать небольшими треугольными ломтиками, погрузить в маринад, накрыть полиэтиленовой пленкой, поставить в холодильник на одну-две недели.

Арбуз в шоколаде

Арбуз (мякоть) — 1 кг, шоколад — 200 г, фисташки — 50 г.

Арбуз аккуратно разрезать на небольшие треугольнички. Удалить из них семечки. Фисташки порубить. Шоколад поломать, сложить в огнеупорную миску и поставить на водяную баню. Опускать каждый кусочек арбуза узкой стороной в шоколад примерно на половину длины. Поставить кусочки арбуза на разделочную доску или на блюдо. Присыпать их сверху измельченными фисташками. Поместить в холодильник до полного застывания шоколада.