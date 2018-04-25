Арестован блогер «Бог», который слил в сеть личные данные Ангелы Меркель

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Полиция Германии арестовала 20-летнего гражданина страны, подозреваемого в хищении личных данных сотен высокопоставленных политиков, общественных деятелей и представителей шоубизнеса, которые он выложил в интернете. В числе пострадавших фигурирует и глава правительства Германии Ангела Меркель, пишут во вторник, 8 января, зарубежные СМИ и, в частности, издание The Local.

Прокуратура Франкфурта, Центральное управление по борьбе с компьютерной преступностью и Федеральное управление полиции (БКА) провели обыск в квартире подозреваемого, который находится в настоящее время за решеткой. Подробности данного дела будут изложены в ходе пресс-конференции, которая состоится во вторник после полудня.

Публикация личной информации, полученной из соцсетей и «облаков», которая включает домашние адреса, номера мобильных телефонов, письма, счета и копии документов, удостоверяющих личность, в социальной сети Twitter началась в декабре минувшего года, однако активность злоумышленника, продолжала нарастать и достигла пика на прошлой неделе.

Аккаунт под символическим названием G0d, был открыт в середине 2017 года и насчитывал более 18. 000 подписчиков. Ведущий его житель Гамбурга называл себя «человеком искусства, сатириком и исследователем проблем безопасности». В настоящее время его блог заблокирован.

Среди тысячи пострадавших – депутаты Бундестага и Европейского парламента, а также региональных и местных собраний, за исключением членов крайне правой «Альтернативы для Германии» (AfD), крупнейшей оппозиционной партии немецкого парламента.

NEWSru.co.il

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