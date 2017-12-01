Аргентина прекратила операцию по спасению экипажа пропавшей подлодки

Аргентина прекратила операцию по спасению членов экипажа пропавшей подводной лодки San Juan, заявил официальный представитель ВМС республики Энрике Бальби. Суда со спецоборудованием для спасения людей будут отозваны, но поиски субмарины продолжатся.

Бальби на пресс-конференции указал, что поисково-спасательная операция длилась в два раза больше срока, в течение которого членов экипажа можно было бы найти живыми. “Министерство обороны сообщает о переходе к следующему этапу, который заключается в поиске субмарины San Juan”, – цитирует представителя флота ТАСС.

Как сообщил Бальби, в связи с принятым решением из зоны поиска возвращаются суда, на которых находится техника, предназначенная для спасения экипажа. В то же время туда будут направлены корабли с оборудованием, которое может быть использовано для поиска объектов на большей глубине.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. Поиск субмарины начался вечером 16 ноября. На следующий день операция была расширена до поисково-спасательной. Пока обнаружить подводную лодку так и не удалось.

Россия направила на поиски San Juan специалистов ВМФ вместе с телеуправляемым подводным аппаратом “Пантера Плюс”. По данным РИА “Новости”, “Пантеру” должны погрузить на судно “Мальвинские острова”, которое готовится к отплытию в порту Комодоро-Ривадавия.

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