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Arginta engineering направляет инвестиции в программное обеспечение

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 03, 13:00   |   Комментариев: 0

Вильнюсская металлообрабатывающая компания Arginta engineering, которая понесла убытки из-за кооперации с литовскими предприятиями, приняла решение полагаться только на свои силы и в прошлом году инвестировала в оборудование и кадры рекордные суммы, так что теперь у нее есть заказы на весь 2017 год до февраля 2018 года, пишет деловая газета Verslo zinios.

В прошлом году на инвестиции была выделена самая большая сумма за всю историю существования компании – 1,1 млн. евро, в этом году капиталовложения будут скромнее – около 0,3 млн. евро, а еще через год, в 2018 году инвестиции снова должны составить порядка 1 млн. евро, намечается в долгосрочном плане компании.

Заказчиками Arginta engineering являются мировые лидеры: электротехнический концерн ABB, предприятие краностроения Konecranes, компания Valmet, производящая оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности, и компания Raute, которая сейчас интенсивно работает в России и обеспечивает оборудованием предприятия по производству фанеры.

BNS

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