Армия Литвы празднует столетие

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В пятницу Вооруженные силы Литвы празднуют сто лет со дня создания. По этому случаю президент Даля Грибаускайте присвоит трем офицерам генеральские звания.

Звание генерал-майора будет присвоено командующему Сухопутными силами бригадному генералу Вальдемарасу Рупшису, командующий Специальными силами полковник Модестас Пятраускас получит погоны бригадного генерала, командующий Военно-морскими силами морской капитан Арунас Моцкус — погоны адмирала флотилии.

Трем отличившимся офицерам будут вручены Рыцарские кресты ордена Креста Витиса. Их получат майор Сухопутных сил Пранас Кастяцкас, командир пехотной бригады Gelezinis Vilkas полковник Миндаугас Стяпонавичюс, командир пехотной бригады Zemaitija Артурас Радвилас.

Церемония награждения и присвоения воинских званий в полдень состоялась в Великокняжеском дворце в Вильнюсе. Вечер там же состоится праздничный прием.

В субботу на проспекте Конституции в Вильнюсе состоится большой праздничный военный парад.

«Армия всегда была гарантом государственности. Без боев армии акт 16 февраля мог остаться в истории лишь политической декларацией, однако армия межвоенной Литвы защитила вновь образовавшееся Литовское государство. В послевоенное время партизанское движение стало символом преемственности государственности, а защитники парламента в 1990 –1991 годах — зачаток армии независимой Литвы», — сказал министр обороны Раймундас Кароблис на пресс-конференции в четверг.

По его словам, современная армия Литвы — самая сильная за весь период после восстановления государства.

23 ноября 1918 года премьер-министр Аугустинас Вольдемарас подписал приказ Nr. 1 о создании Совета обороны и было дано распоряжение о формировании первого полка армии Литвы.

С этого дня началось официальное создание армии, завоевавшей свободу Литвы.

BNS