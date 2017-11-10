Армия Сирии взяла под свой контроль последний оплот ИГ* в стране

Сирийская армия и ее союзники взяли под контроль последний оплот террористов “Исламского государства”* на территории страны – город Абу-Кемаль. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на командующего военным альянсом, поддерживающим силы президента Сирии Башара Асада.

По словам источника, в освобождении Абу-Кемаля, находящегося на границе с Ираком, участвовало сражающееся на стороне иракского правительства ополчение “Силы народной мобилизации” и боевики ливанского движения “Хизбаллах”.

В настоящее время, по данным Reuters, ИГ* сохраняет контроль над некоторыми районами и деревнями недалеко от Абу-Кемаля, над несколькими местностями в прилегающих районах Ирака, а также в нескольких других пунктах в обеих странах.

Об освобождении Абу-Кемаля от боевиков ИГ* сообщило и ливанское агентство Al-Masdar News. Отмечается, что с освобождением Абу-Кемаля сирийская армия взяла под контроль все крупнейшие города в провинции Дейр-эз-Зор.

О том, что армия взяла под полный контроль город Абу-Кемаль, РИА “Новости”сообщил полевой командир армии САР. По словам военного, армия приступила к прочесыванию города, чтобы очистить его от взрывных устройств и мин, оставленных ИГ*.

Как отметил представитель сирийской армии, террористы бегут из-за наступления правительственных войск и продвижения союзных сил. По его данным, боевики отступают в направлении деревни Аль-Сукария, переправляясь через реку Евфрат на восточный берег.

В начале сентября была снята трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора, в середине октября правительственные войска взяли под контроль другой важный оплот ИГ* – город Меядин. 3 ноября стало известно о полном освобождении Дейр-эз-Зора.

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