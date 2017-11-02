Артем Михалков: «Легко ли быть Михалковым?»

По приглашению Международного медиаклуба «Формат-А3» в Вильнюс приедет российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий Артем Михалков. 13 ноября он примет участие в публичной встрече на тему «Легко ли быть Михалковым?»

Наследник знаменитой династии Михалковых-Кончаловских возглавляет собственную компанию «Кинодом» и национальный кинофестиваль дебютов «Движение», который ежегодно проходит в сибирском городе Омске и сегодня считается одним из самых престижных киносмотров России.

Артем Михалков принадлежит к знаменитой творческой династии: отец и дядя – Никита Михалков и Андрей Кончаловский – известные режиссеры, дед – популярнейший детский писатель, соавтор гимна СССР и России, мать – Татьяна Михалкова, президент Благотворительного фонда «Русский силуэт». Прапрадедом Артема по женской линии является великий русский живописец Василий Суриков, а прадедом ему приходится Петр Кончаловский, народный художник России.

В конце прошлого года Артем Михалков закончил съемки документального фильма «Про отца». Получился рассказ о реальных событиях, где достоверно изложены факты в виде интервью. Режиссер постарался проследить в картине историю взаимоотношений отца и детей династии Михалковых.

«Кино – это моя профессия, моя жизнь. Я вырос среди людей, которые посвятили себя этому искусству, и неудивительно, что тоже «заболел» им… Также меня увлекает режиссерская работа, что и привело к созданию своей кинокомпании «Кинодом». Это мой собственный проект, который мы реализуем вместе с командой единомышленников, – занимаемся съемкой музыкальных клипов, рекламных роликов и документальных фильмов. Для меня это еще одна возможность проявить себя в творчестве», – о своем профессиональном выборе говорит гость клуба.

Артем Михалков родился в 1975 г. в Москве. После школы уехал учиться в Италию в американский колледж. Спустя год вернулся в Россию и самостоятельно поступил во ВГИК на режиссерский факультет в мастерскую Марлена Хуциева. Его дипломная короткометражка «Остановка» получила сразу несколько престижных наград и премий – на Московском международном кинофестивале, МКФ «Молодость» в Киеве и МКФ в Сан-Пьер-де-Корпс во Франции. Поставил фильмы «Остановка», «Москва, я люблю тебя!», «Ставка на любовь».

На съемочную площадку Артем впервые вышел в фильме «Сибириада», когда ему было всего три года – в картине есть небольшой эпизод, где герой Сергея Шакурова подкидывает ребенка в воздух, а тот кричит изо всех сил. Затем у Михалкова-младшего был 20-секундный эпизод в фильме «Очи черные» – Артем бежал перед тройкой, в которой ехал Мастроянни, и кричал «Едут, едут!».

Сегодня в его арсенале более двадцати ролей в полнометражных фильмах и сериалах. Среди них – курсант Сазонов в картине «Утомленные солнцем», мичман Нечаев в фильме Владимира Хотиненко «72 метра», Стас в «9-й роте» Федора Бондарчука, Вадим в «Духless», купец Евграф Масленников в «В лесах и на горах» и другие.

Артем Михалков также пробовал свои силы в качестве телеведущего и не раз появлялся в качестве приглашенной звезды в популярных телешоу. В 2007 г. он участвовал в «Цирке со звездами» на Первом канале, затем в проекте «Полиглот» на телеканале «Культура» (где изучал итальянский язык) и в «Ледниковом периоде», где выступал в паре с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой.

«Сейчас мы много рассуждаем о состоянии и перспективах российского кинематографа. Насилие, фальшивые ценности культивируются сегодня многими кинорежиссерами в коммерческих фильмах. Таковы реалии, пропагандируемые современной индустрией, в противовес благодарным воспоминаниям о времени, когда наше кино не только являло миру поистине великие шедевры кинематографа, но и воспитывало целые поколения. Должны быть другие картины, которые наполнены воспеванием лучших человеческих качеств, взаимопомощи и товарищества, высмеиванием незлобных пороков. Конечно, кино должно быть разнообразным, но сегодня мы испытываем большой дефицит фильмов для думающих людей. Нашей любознательной молодежи необходимо сегодня помочь научиться тоньше и глубже понимать киноискусство, любить в нем все то, что действительно прекрасно», – считает Артем Михалков.

Встреча с Артемом Михалковым состоится 13 ноября (понедельник) в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы Panorama (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.

Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775.

Метки: N44 (1184) 2 ноября, Артем Михалков