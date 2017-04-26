Артурас Черняускас: Люди не могут защитить свои права

1 мая в Литве, как и во многих странах мира, отмечается Международный День труда. Накануне праздника «ЛК» беседует с председателем Литовской конфедерации профсоюзов Артурасом Черняускасом. Как шутят в конфедерации, «1 мая – это повод для праздника, если есть за что праздновать».

А если серьезно, то 28 апреля Литовская конфедерация профсоюзов проведет масштабную акцию солидарности. Она начнется в 12 час. у здания правительства. Основные требования, которые выдвигают ее участники, – улучшение условий работы (28 апреля отмечается как Всемирный день охраны труда) и повышение заработной платы, поскольку Литва все еще отстает от средних показателей по Европейскому союзу. В память о погибших на рабочих местах и получивших тяжелые увечья в небо будут выпущены красные и черные воздушные шары.

– Повышение заработной платы – самая важная тема. Сейчас у всех на слуху Трехстороннее соглашение правительства, работодателей и профсоюзов по повышению зарплат. Однако о нем уже говорят как о хорошей, но неосуществимой идее. Можете пояснить, почему?

– Я не знаю, откуда взялась эта идея сделать Трехстороннее соглашение о повышении заработной платы. Реально – она трудноосуществима. Можно говорить об отраслевых соглашениях, то есть те предприятия, которые работают в одном секторе, могут конкретно договориться о повышении зарплат, поскольку они как таковые одинакового экономического развития, одних возможностей.

Но если посмотреть на распределение средних зарплат на региональном уровне, то здесь они в разы отличаются по сравнению с Вильнюсом. Если в столице средняя зарплата составляет почти тысячу евро, то в регионах – около 500-600 евро. Поэтому как будет проходить повышение зарплат и какую юридическую силу будет иметь это Трехстороннее соглашение, непонятно. Многие работодатели, которые реально оценивают нынешнюю ситуацию, понимают, что рабочих в Литве не хватает, и потому, дабы не потерять оставшихся работников, повышают заработную плату и сами (в среднем на 10 проц.). В случае подписания Трехстороннего соглашения работодатели будут вынуждены опять на 10 проц. поднять зарплату. «Так мы станем банкротами», – говорят они.

Я могу почти с уверенностью сказать, что работодатели (особенно представители малого и среднего бизнеса) не будут повышать зарплаты, а Трехстороннее соглашение будет носить скорее декларативный характер и не иметь юридической силы. В случае если соглашение будет иметь принудительный характер, должны быть четкие механизмы и критерии. Однако найти такие, которые подходили бы практически для всех отраслей, довольно трудно. Но как моральную форму, по которой мы хотим, чтобы наши люди получали высокие зарплаты – такое соглашение можно принять. Тем не менее я все равно смотрю скептически на то, как оно будет фактически действовать.

– С 1 июля вступает в силу новый Трудовой кодекс. Насколько необходимо было принятие его обновленного варианта?

– Для работодателя, который руководствуется и придерживается Трудового кодекса, все равно – старый или новый вариант. По сути, действующий Трудовой кодекс никому не мешал, и даже те инвесторы, которые приходили в Литву, в первую очередь обращали внимание на коррупцию, на проблемы, касающиеся местных самоуправлений, а трудовые отношения они оставляли в конце десятки важнейших вопросов. Понятно, происходят изменения в экономическом плане, идет перестройка крупных предприятий, создается все больше мелких, поэтому в некоторых вопросах необходимо было менять Трудовой кодекс. В частности, учета рабочего времени, нужен ли нам 8-часовой рабочий день? Например, у некоторых предприятий заводы находятся в 50 км от Вильнюса. Спрашивается, надо ли каждый день работнику ездить на работу, или может, ему лучше работать четыре дня по 10 часов и иметь три дня выходных, чем пять дней по 8 часов? Поэтому в новом кодексе мы оставили 40-часовой рабочую неделю, но отказались от 8-часового рабочего дня. Думаю, что такой вариант окажется лучше, потому что в конкретных случаях будут экономиться средства как работодателя, так и работника.

Очень жаль, что в нашей стране работодатели смотрят на профсоюзы как на врагов, а не как на союзников и помощников, о чем хорошо понимают в Западной Европе. Однако в Восточной Европе – мы пока два антагонизма. Мы пытаемся объяснить работодателям, что если человек доволен своим рабочим местом, он достигает наивысших результатов и тем самым создает максимальную прибавочную стоимость. На Западе работодатели знают, что с профсоюзными организациями гораздо легче работать, поскольку не надо общаться с каждым отдельным работником. Профсоюзы собирают воедино проблемы, представляют работодателю, который их только решает, и тем самым улучшает положение работающих.

– Складывается впечатление, что до конца не ясно, как измененные трудовые отношения будут работать на практике.

– Я не могу сказать, что новый Трудовой кодекс является хорошим для работников, но в то же время не могу сказать, что он хорош и для работодателей. В некоторых положениях кодекса работник останется в лучших условиях, чем сейчас. Например, если работник не согласен с изменениями основных условий трудового договора (если работодатель меняет эти условия), он может уволиться и получить всю выходную компенсацию. А в новом кодексе уже сказано и об основных и о дополнительных условиях. Скажем, я как работодатель хочу поменять режим рабочего времени, и если рабочий не согласен с этим, я ему должен выплатить всю компенсацию в зависимости от его проработанного стажа. Если я захочу поменять место работы, а работника оно не устроит, я опять должен его предупредить, уволить, если он не согласен, и выплатить всю компенсацию. Кроме того, я не имею права уменьшить заработную плату работнику и это не является основанием для его увольнения.

Поэтому нюансов много. С другой стороны, увеличивается максимальная трудовая неделя, возникает беспричинное увольнение, когда работодатель может уволить непонравившегося ему работника в течение трех дней.

– Разве это гуманно?

– Это американская модель, зато выходное пособие – шесть заработных плат, которые получает увольняемый. Хотя, конечно, это бесправно и негуманно – работодателю не понравилась, к примеру, ваша прическа и он вас увольняет, но зато вас не могут уволить по дискриминационным признаком – пол, религия. Но за нечистую обувь уволить могут (смеется).

Поэтому сказать, что новый Трудовой кодекс – очень плохой – нельзя, сказать, что он очень хороший – тоже нельзя. Не бывает такого закона, который бы всем нравился. Тут надо отметить, что первый проект нового кодекса был очень либеральным. Но именно за те два с половиной года, когда мы работали над ним, мы сумели загладить все острые углы и он стал не только либеральным, но во многом и социально ответственным. Я имею в виду, например, Фонд выплат пособий по длительному трудовому стажу. В основном все конфликты на предприятиях в связи с увольнениями работников были связаны с выплатами – в зависимости от стажа максимальная выплата достигала 6 средних заработных плат. Сейчас работодатель будет платить только за два месяца, за остальные (правда, максимальная выплата уменьшилась на один месяц – до пяти средних заработных плат) – будут платить из специального фонда. То есть такие социально чувствительные вопросы теперь будут решаться гораздо легче – деньги будут поступать из фондов, в которые работодатели будут выплачивать определенные суммы. Это так называемая страховка на случай увольнения.

В новом Трудовом кодексе еще много неясностей, некоторые статьи противоречат одна другой. Думаю, еще несколько лет мы будем спорить о том, как понимать ту или иную статью и как ее применять на практике.

– Сегодня профсоюзы в Литве – реальная сила, которая, действительно, может защитить интересы работников?

– Действующая в настоящее время законодательная база реально затрудняет работу профсоюзных организаций. Как пример, Вильнюсский общественный транспорт. Еще три года назад работники предприятия намеревались бастовать, однако суды длились два с половиной года, и только сейчас Верховный суд признал, что транспортники бастовать могут. К этому времени все уже забыли, в связи с чем хотели организовывать забастовку. В настоящее время сложилась аналогичная ситуация: столичный транспорт опять намеревался устроить предупредительную забастовку, однако суд приостановил это решение. Опять судебные тяжбы затянутся на несколько лет, в итоге суд даст разрешение на забастовку, которая к тому времени уже будет не актуальна. То есть люди фактически не могут защитить свои права. Это проявляется не только в профсоюзном движении, можно сказать, что вообще общественные движения в Литве слабо развиты. Люди совершенно не активны.

– Активность наших людей проявляется в массовом отъезде из Литвы. К чему сопротивляться, если можно найти другой способ. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы последние не уехали?

– Одна из самых больших проблем в Литве – это отношения предпринимателя с работником, который почему-то оценивается у нас как второсортный. Если ты можешь сделать бизнес, значит, ты на высоте, а рабочий может только работать. Хотя на самом деле без него ни одно предприятие существовать не сможет. Другая проблема – это заработная плата. К сожалению, у нас труд не ценится. Поэтому люди уезжают туда, где есть возможность получить то, что ты заработал, по своему труду. Как можно прожить реально за нашу минимальную зарплату? Отсюда такой массовый отток из Литвы.

– Нехватка рабочей силы заставит предпринимателей нанимать работников из третьих стран. Не станет ли нелегальный труд проблемой для Литвы?

– Да, это может стать очень большой проблемой. Поэтому мы предлагаем в первую очередь ограничить возможность работать за минимальную заработную плату работникам из третьих стран. Они могут работать в Литве только в том случае, если работодатель будет платить им полторы средние заработные платы того сектора, в котором они намереваются трудиться. Тогда не будет демпинга на зарплату, она начнет повышаться, глядишь, и наши соотечественники захотят работать за такие деньги. Но если эти ограничения не введут, мы можем оказаться в такой же ситуации, как в Польше. Из-за большого наплыва украинцев, которые сейчас работают в Польше нелегально, резко понизилась заработная плата в стране. Сейчас Европейский союз ввел безвизовый режим для Грузии, на очереди – Украина. Уже были случаи, когда в Литву под видом студентов наши предприниматели ввозили целые бригады нелегальных рабочих из Грузии.

Сегодня у нас хватает тех, кто может выполнять неквалифицированную работу. Все-таки в Литве насчитывается 80 тысяч безработных. Многие будут работать, только поднимите им хотя бы немного заработную плату, а то их мизерный заработок практически весь уходит на дорогу на работу, и ничего не остается. Кроме того, нам надо привлекать специалистов (хорошие специалисты в основном все уехали), тех, кто создает большую прибавочную стоимость. Платить им нормальную заработную плату, чтобы они оставались в Литве, и только так мы сможем компенсировать нехватку работников. Возможно, какая-то часть эмигрантов захочет даже вернуться в Литву. Но до тех пор, пока работодатели не научатся уважать своих работников, а труд не будет цениться, люди будут продолжать уезжать. Однако в Литве самая большая проблема – это жадность работодателей.

– Что сделать, чтобы наши предприниматели перестали жадничать?

– Работодатели должны понимать, что человек – это их основной механизм, без которого они ничего не смогут сделать. Поэтому нужна мотивация работника – деньгами, социальными гарантиями, но они должны дать что-то большее, чем зарплата, чтобы работник стремился сделать лучше. Человек должен почувствовать, что он ценится. Только тогда, когда работодатель и работник поменяют друг к другу отношение, поймут, что они два звена одной цепи, ситуация изменится к лучшему.

Мы приглашаем присоединиться к нашей акции солидарности и прийти 28 апреля к 12 часам к зданию правительства в Вильнюсе. Думаю, тема повышения заработной платы актуальна сегодня для всех.

Надежда ГРИХАЧЕВА

Метки: 1 мая, N17 (1157) 27 апреля, Артурас Черняускас, Интервью, Международный День труда, новый Трудовой кодекс, права, профсоюзы