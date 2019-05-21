Артурас Паулаускас: Европейский союз может стать активным мировым лидером

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На этих выборах в Европейский парламент в нашей стране как никогда много списков и кандидатов. В гонке участвуют не только партии, но и общественные комитеты – более 300 претендентов на всего 11 мест. «Литовский курьер» задал одинаковые вопросы лидеру каждого из 16 списков. В этой публикации отвечает первый номер списка общественного комитета „Stipri Lietuva vieningoje Europoje“ Артурас Паулаускас. Список на выборах 26 мая идёт под номером 10.

— Какие Ваши основные приоритеты работы в Европейском парламенте?

— Сегодня большая часть людей озабочены своими социальными и экономическими проблемами: маленькие зарплаты, низкие пенсии, большое социальное неравенство. Работая в Европейском парламенте можно многое сделать, оказывать влияние, чтобы экономика Литвы росла, чтобы создавались новые рабочие места, а, это самое главное, чтобы социальные стандарты стремительнее приближались к социальным достижениям стран Западной Европы. Вторым моим приоритетом, уже как юриста, является борьба за права человека в нашей стране. Сегодня очень многие люди разочаровались в правосудии, в работе судов, в решениях властей, где их права ограничиваются, игнорируются и подрываются. Из-за этого защита прав человека в моей деятельности заняла бы одно из главных мест. Я планирую в своём штабе создать группу юристов, которые готовили бы обращения в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, и помогать людям лучше защищаться. Считаю, что гражданское общество может появиться только в правовом государстве, в котором уважаются права человека.

— Каким будет Европейский союз через 5-10 лет – как Вы его видите и какое будущее было бы самым выгодным для Литвы, особенно зная то напряжение, которое вызвано Брэкзитом, рост популярности высказываний о концепции Европы «разных скоростей» и так далее?

— Без сомнений, сегодня Европа переживает не самые лучшие времена, а Брэкзит это только иллюстрирует. Террористические выпады, потоки мигрантов, мы ещё помним недавно прошедший финансовый кризис. Понимая, что ничего не делать просто нельзя, председатель Европейской комиссии предложил пять сценариев дальнейшего развития Европейского союза. Это варианты – от возвращения к модели национальных государств, до конфедераций или объединения в единую федерацию. Однако, по моему мнению, ни один из предложенных вариантов сегодня нельзя считать приемлемым. Возможно, из разных сценариев можно создать новый, однако самое главное, что мы должны понимать, что сила и авторитет Европы в мире – в её единстве. Мы должны очень чётко договориться, в каких областях мы обязаны быть едиными, а всё обсудив, принять общие решения и их придерживаться. Считают, европейское единство необходимо в энергетической безопасности, транспортных связях, внешней политике, окружающей среде, усиления общего рынка, и, без сомнений, в вопросе всесторонней безопасности. Я уверен, что Европе удастся договориться о самых важных приоритетах и остаться единой. Европейский союз может стать активным мировым лидером.

— Самая большая внешняя граница ЕС в Литве – с Беларусью. Предположим, что Беларусь уже запустила свою АЭС. Зная законы и позицию Литвы, нужно ли через ЕП давить на Брюссель прекратить любые взаимоотношения с Беларусью? Насколько это реально в общем контексте ЕС, если мы знаем, что только Польша поддерживает строгую позицию Литвы в этом вопросе?

— Отношения Литвы и Беларуси действительно не идеальные и строительство атомной электростанции вызывает в них ненужное напряжение. Строящаяся в 40 км от Вильнюса атомная электростанция точно не повышает нашу безопасность. По моему мнению, безопасность атомной электростанции, обеспечение европейских стандартов безопасности, сегодня должно стать нашей приоритетной задачей.