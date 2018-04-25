Арвидас Юозайтис: «Литва-здесь»

Основоположник Движения за перестройку «Саюдис», философ, писатель, спортсмен, политический и общественный деятель, доктор гуманитарных наук Арвидас Юозайтис, еще не подтвердивший окончательного решения о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Литвы, представляет на суд общественности 12 вех своей государственной политики, называя их «Литва — здесь».

Философ подчеркивает, что глобальной Литвы нет, Литва – здесь. Резко уменьшающаяся численность населения нашей страны достигла критического предела, который в ближайшее время мы можем переступить. Если это произойдет, то Литва физически уже не восстановится, а «глобальная Литва» исчезнет в один миг. Поэтому жизненно необходимо менять нынешний курс политической элиты, глобализирующий Литву.

По утверждению Юозайтиса, свобода, которую идентифицируют со свободным передвижением человека, когда он уезжает с родины и больше не возвращается жить сюда, — это иллюзия свободы. Жизнь человека требует верности земле, земле отцов и предков, это подчеркнуто в преамбуле Конституции Литовской Республики. Неолиберальная идеология губительна для свободы Литвы.

«Крупнейшая в мире глобализация давно произошла – это христианство. Сегодняшняя глобализация уничтожает облик человека и истощает его совесть. Дело полноценного человека – сопротивляться этому нивелированию. Сделать это можно, руководствуясь десятью заповедями Господними и традиционными религиями, национальными ценностями и обычаями», — провозглашает философ.

По мнению Юозайтиса, разбредшимся с родины гражданам Литовского государства, отказавшимся от гражданства Литвы, должна быть предоставлена возможность не добиваться «двойного гражданства», а получить Паспорт Литовца. Паспорт Литовца позволит тем, кто отказался от литовского гражданства, вернуть его безоговорочно. Паспорт Литовца стал бы для всех оказавшихся на чужбине людей литовского происхождения подтверждением уз с родиной и реальным правом приобрести гарантированные Литовским государством образование, социальные услуги. Паспорт Литовца не разрешил бы только одного — голосовать на выборах Сейма и президента, на референдумах. Весть для рассеявшихся по миру литовцев должна меняться: Литва создаст условия возвращаться, а не уезжать.

Юозайтис сожалеет, что социальный разрыв в Литве достиг огромных размеров. Уничтожение среднего слоя, которое из года в год проводила литовская элита, все до одной доминирующей партии, должно быть немедленно прекращено. В первую очередь это означает введение дифференцированных налогов по принципу: капитал платит больше.

Он убежден, что политика семьи должна добиваться увеличения численности населения, а это связано с финансовой помощью, сопряженной с материнскими и отцовскими обязанностями. Нужды социальной поддержки устанавливаются по показателям благосостояния семьи. Большой считается уже семья, имеющая троих детей, ей уделяется особая помощь государства.

Основоположник «Саюдиса» подчеркивает, что система просвещения должна воспитывать не космополитического человека, а прежде всего гражданина своего отечества, открытого новшествам мира. Высшее образование должно быть направлено на укрепление жизнеспособности нации и государства, а не превращаться в рынок. Общий язык всех учебных заведений в Литве – литовский.

Юозайтис призывает для расследования коррупционных преступлений государственного и крупного масштаба учредить Особое независимое учреждение Особого прокурора, обладающее широкими полномочиями.

В тезисах, помимо всего прочего, отмечается, что все международные союзы и инструменты международного сотрудничества должны служить безопасности и благосостоянию Литвы и региональной безопасности. Нужно в корне по-новому строить взаимоотношения между Литвой и Латвией, балтийское единство. Евроатлантическому сотрудничеству и НАТО альтернативы нет. Литва не должна поддерживать федерализации Евросоюза, она идет заодно со странами, охраняющими свой реальный суверенитет. Литва высказывается за ЕС как союз отечеств.

«ЛК» уже писал, что 55 видных общественных деятелей публично призвали Арвидаса Юозайтиса участвовать в выборах президента Литвы в 2019 году.

Инф. «ЛК»