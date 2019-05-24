Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в США

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После предъявления основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу дополнительных 17 обвинений, ему грозит в общей сложности 175 лет лишения свободы, сообщает Министерство юстиции США.

«В случае признания Ассанжа виновным по предъявленным обвинениям ему грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома, предусматривающее до пяти лет лишения свободы. В общей сложности по сумме обвинений срок заключения может составить 175 лет», – говорится в сообщении.

В частности, Ассанж обвиняется в нарушении закона о шпионаже, включая незаконное раскрытие имен секретных источников информации, а также в сговоре.

Напомним, 11 апреля Ассанж был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Джулиан Ассанж попросил политического убежища в посольстве в 2012 году. С того момента он ни разу не покидал дипмиссию латиноамериканской страны в Лондоне из-за опасений ареста и экстрадиции в США, где его обвиняют в публикации секретных документов Госдепа.

korrespondent.net