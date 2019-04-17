Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил премию Европарламента 2019 года за свободу СМИ имени убитой на Мальте журналистки Дафны Каруаны Галиции. Об этом в среду, 17 апреля, сообщила газета The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что награду за Ассанжа получила лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган.

На премию Ассанжа выдвинула объединенная фракция европейских левых партий в Европарламенте (GUE/NGL).

Напомним, в 2006 году Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе Великобритании и США.

В 2012 году он получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там до 11 апреля этого года, пока его не арестовала британская полиция.

Справка

Дафна Каруана Галиция была мальтийской журналисткой, занимавшейся расследованиями коррупционных преступлений. Ее автомобиль был взорван 16 октября 2017 года, журналистка погибла на месте. Несмотря на обещания властей Мальты наказать виновных и приглашение к участию в расследовании ФБР, никто не понес наказание за это преступление.

korrespondent.net