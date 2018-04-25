Ассигнования ЕС на синхронизацию – важная новость

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Решение Еврокомиссии (ЕК) выделить на первый этап синхронизации линий электропередачи Балтийских стран 323 млн евро — важное известие не только для государств Балтии, заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас. По его словам, это крупнейшая до сих пор помощь литовскому энергетическому проекту в рамках Европейского механизма взаимодействия (англ. CEF).

«Это важная новость для Литвы и всех Балтийских стран. Во-первых, это радостная новость с эмоциональной точки зрения, поскольку такие ассигнования, которые предложены, являются крупнейшей из выделявшихся до сих пор сумм из CEF (англ. Connecting Europe Facility – BNS)», – заявил журналистам в среду Ж. Вайчюнас.

«Во-вторых, это важная новость в практическом смысле. Это означает, не только, что начинаем реальную реализацию проектов синхронизации, но и получим солидное, максимально возможное финансирование ЕС в размере 75%», – сказал он.

По словам министра, при использовании помощи ЕС, будут укреплены и подготовлены к синхронизации внутренние сети. Он добавил, что заявка на предоставление финансирования CEF на второй этап синхронизации, скорее всего, будет подана в следующем году.

«Сейчас как раз начаты подготовительные работы прокладки морского кабеля, и весной мы подадим заявку на проведение исследования потенциала. С точки зрения цены, это одна из существенных частей, поскольку морская перемычка должна стоить от 500 млн до 600 млн евро», – сказал глава Минэнерго.

По словам Ж. Вайчюнаса на второй этап также попытаются получить максимальное финансирование в 75%.

В конце июня страны Балтии, Польша и ЕК подписали политическое соглашение о проекте синхронизации, завершить которую намечается в 2025 году. Совокупная стоимость проекта составит 432,55 млн евро, из них 167,045 млн евро приходится на Литву, около 77 млн евро – на Латвию и около 187 млн евро – на Эстонию.

Страны Балтии до сих пор работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и российской электроэнергетической сети.

Согласно утвержденному сценарию, синхронизация будет осуществляться через уже действующую перемычку LitPol Link и новый морской кабель между Литвой и Польшей, а также через синхронные компенсаторы, оборудованные в трех странах Балтии. Предварительная стоимость всего проекта в Литве может достигать 1,5 млрд. евро.

BNS