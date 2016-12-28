Атом климату не помеха

На днях в пресс–центре БЕЛТА в Минске состоялась представительная пресс–конференция, посвященная влиянию атомной энергетики на климат. Главным образом речь шла о том, повлияет ли строящаяся Белорусская АЭС на его изменение. Вопрос в контексте нынешнего всемирного потепления крайне актуальный как для Беларуси, так и соседней Литвы. Ответ на него давали заместитель начальника управления регулирования воздействия на атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей ПИЛИПЧУК, заместитель начальника управления Государственной экологической экспертизы того же ведомства Василий КОВАЛЕНКО и председатель совета Белорусского общественного объединения «Экологическая инициатива» Юрий СОЛОВЬЕВ. Вот основные моменты их выступлений.

АЭС как ответ на Парижское соглашение по климату

Запуск атомной электростанции поможет в выполнении задач Парижского соглашения по климату, считает Василий Коваленко:

— Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению по климату и без всяких условий взяла на себя обязательство обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов более чем на 28% по сравнению с 1990–м. Поэтому развитие низкоуглеродной энергетики становится приоритетной задачей для белорусской экономики. Безусловно, ввод в эксплуатацию атомной электростанции позволит решить ряд вопросов.

В частности, на 5 млрд кубометров сократится сжигание природного газа. Использование атомной энергии также может способствовать снижению себестоимости электроэнергии. Это, в свою очередь, позволит снизить себестоимость производства товаров, где значительная доля затрат это расходы на электроэнергию. Кроме того, атомная энергетика позволит развивать городской электротранспорт, что улучшит состояние воздуха. Важна и замена котельных установок на органическом топливе на электрокотлы. Все это сократит выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. При этом Минприроды особое внимание уделит радиационному мониторингу в зоне станции. Будут исследоваться новые дополнительные параметры, например, радиоизотопы трития и углерода–14, наблюдение за которыми раньше не велось.

Приглашение к сотрудничеству

Белорусские экологи готовы проводить с литовскими коллегами совместные мониторинги в зоне Белорусской АЭС, сообщил Юрий Соловьев:

— Мы неоднократно обращались к литовским коллегам, чтобы осуществить какие–то совместные мониторинговые миссии, потому что это лучшая гарантия доверия. Опыт такой работы экологов есть.

Юрий Соловьев привел совместный мониторинг в Гродненской области, когда сотрудники службы аналитического мониторинга и контроля Минприроды Беларуси вместе с такой же службой из Литвы проводили отборы и анализ проб после ликвидаций захоронений опасных отходов. Результаты были практически идентичны. Никто в этом и не сомневался, потому что в Литве стояло практически аналогичное оборудование, работали одинаковой квалификации специалисты.

В целом система радиационного экологического мониторинга в Беларуси считается одной из лучших в мире. Так, японцы после аварии на АЭС «Фукусима» обращались именно к белорусским коллегам за экспертной поддержкой в плане организации радиационного мониторинга.

БелАЭС поспособствует распространению электромобилей

Электроэнергию с БелАЭС планируется использовать на зарядных станциях для электромобилей, сообщил Андрей Пилипчук.

Представитель Минприроды считает, что электротранспорт в Беларуси стоит развивать более быстрыми темпами. «Для этого нужна зарядная инфраструктура, она пока строится медленно из–за того, что электромобилей в стране немного. Самое главное — разорвать этот круг, и мы это собираемся сделать с помощью новой программы по зарядной инфраструктуре, которая серьезно прорабатывается с Министерством энергетики и «Белэнерго», — пояснил Андрей Пилипчук. Он напомнил, что в ближайшие годы доля электротранспорта будет расти во всем мире. Это будет связано как с поступлением на рынок дешевой электроэнергии, так и с прорывными технологиями в области хранения и распределения электроэнергии. К тому же мировые автопроизводители заявляют, что себестоимость электромобилей к 2025 году вполне может сравняться с себестоимостью дизельных автомобилей.

«Позеленеет» ли экономика?

Пока в Беларуси значительная часть бытовых отходов идет на полигоны, складируется, что так или иначе ведет к загрязнению окружающей среды. Ввод в эксплуатацию АЭС обеспечит достаточно дешевой энергией мусороперерабатывающие заводы, даст толчок к развитию переработки отходов, что, соответственно, улучшит экологическую ситуацию в стране, считает Юрий Соловьев. И привел пример Франции, где более 70% энергии поставляют АЭС. В этой стране находятся самые крупные по объемам переработки опасных химических отходов предприятия, их конкурентное преимущество заключается в том, что они имеют доступ к дешевой энергии.

Безопасность — на первом месте

Все преимущества АЭС реальны лишь при абсолютной гарантии экологической и радиационной безопасности. Именно с таким условием строится станция в Беларуси, заявил Василий Коваленко:

— Проектная документация прошла государственную экологическую экспертизу, получено положительное заключение. При проведении проектно–изыскательских работ была выполнена оценка воздействия на окружающую среду, проведены все необходимые исследования и процедуры. Беларусь как никакая другая страна заинтересована в безопасности и надежности работы АЭС. Поэтому выбрала самый надежный проект АЭС–2006 поколения «три плюс». В нем предусмотрены активные и пассивные системы безопасности, двойная защитная оболочка. Проект соответствует всем требованиям безопасности и рекомендациям МАГАТЭ.

Людмила Безрукова

Метки: N52 (11340) 29 декабря, Беларусь, энергетика