Аудит Rail Baltica планируется завершить в декабре

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Три аудитора Балтийских стран, проводящие аудит внутренней системы контроля и управления публичными закупками проекта железнодорожной колеи европейского стандарта Rail Baltica, планируют завершить его до конца этого года.

По словам государственного контролёра Арунас Дулькиса, аудит Rail Baltica пользуется вниманием других стран Евросоюза.

«Мы чувствуем внимание к этому аудиту со стороны других стран, то, ведь всем интересно. То, что высшие органы аудита нескольких стран проводят совместный аудит, достаточно редко в международном контексте. Это не первый случай, но они достаточно редки, поэтому мы ощущаем повышенное внимание стран ЕС», – заявил на пресс-конференции во вторник А. Дулькис.

По словам заместителя госконтролёра Живиле Симонайтите, аудит Rail Baltica планируется завершить в конце этого года.

«По поводу Rail Baltica у нас было много дискуссий с латышами и эстонцами, поскольку RB Rail — это совместное предприятие. Мы этот аудит даже не могли проводить в одиночку, поскольку фактически это латвийское юридическое лицо, поэтому у нас объединенная команда с латышами и эстонцами», – пояснила она.

RailBaltica объединит Балтийские страны в европейскую железнодорожную сеть, а совокупная сумма инвестиций в Латвии, Литве и Эстонии составит около 5,8 млрд евро. Завершить прокладку железнодорожного пути европейского стандарта от литовско-польской границы до Таллина планируется в 2025 году, а приступить к его использованию — в 2026 году.

BNS