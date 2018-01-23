Auga Group разместит новую эмиссию акций и постарается привлечь 20 млн. евро

Косвенно контролируемая предпринимателем Кястутисом Юшчюсом одна из крупнейших в странах Балтии компаний сельхозинвестиций Auga Group намерена разместить новую эмиссию акций и привлечь до 20 млн. евро.

Компания сообщила через Вильнюсскую биржу Nasdaq, что привлеченный капитал будет использован для финансирования происходящих приобретений и для дальнейшего развития бизнеса. Кроме того, компания хотела бы повысить ликвидность акций компании и количество акций в свободном обращении, создав условия для инвестиций малых и институциональных инвесторов.

При размещении новой эмиссии акций финансовым советником Auga Group будет эстонский LHV Bank. Разместить эмиссию намечается до конца первого полугодия этого года.

Сейчас 88,13% акций Auga Group принадлежит контролируемому К. Юшчюсом компании Baltic Champs, еще 5,83% принадлежит Multi Asset Selection Fund.

Акции Auga Group котируются в Дополнительном торговом списке Вильнюсской биржи и на Варшавской бирже.

BNS

Метки: Auga Group, Литва