Auga Group за 6,4 млн. евро покупает Arginta Engineering

Косвенно контролируемая предпринимателем Кястутисом Юшчюсом одна из крупнейших в странах Балтии компаний сельхозинвестиций Auga Group покупает за 6,4 млн. евро предприятие по проектированию и производству нестандартных металлоконтструкций Arginta Engineering.

Auga Group сообщила через Вильнюсскую биржу Nasdaq, что подписала договор купли-продажи акций, а сделка будет завершена после получения разрешения Совета по конкуренции (антимонопольной службы).

Arginta Engineering производит прототипное оборудование, трансформаторные компоненты, оборудование для конвейеров и подъемников, оборудование для бумажной промышленности, энергетики и сельского хозяйства. 98% продукции компании идет на экспорт.

В прошлом году оборот Arginta Engineering, по данным до аудита, составил 12,5 млн. евро, показатель EBITDA был 0,7 млн. евро.

Акции Auga Group котируются в Дополнительном торговом списке Вильнюсской биржи и на Варшавской бирже.

BNS

Метки: EBITDA, Литва