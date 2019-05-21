Аушра Мальдейкене: Самое важное – сохранение Евросоюза

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На этих выборах в Европейский парламент в нашей стране как никогда много списков и кандидатов. В гонке участвуют не только партии, но и общественные комитеты – более 300 претендентов на всего 11 мест. «Литовский курьер» задал одинаковые вопросы лидеру каждого из 16 списков. В этой публикации отвечает первый номер общественного комитета „Aušros Maldeikienės traukinys“, депутат Сейма, доктор экономических наук Аушра Мальдейкене. Список на выборах 26 мая идёт под номером 13.

— Какие Ваши основные приоритеты работы в Европейском парламенте?

— Сохранение Европейского союза и это, наверное, будет самой важной работой для всех проевропейских кандидатов. Последние опросы общественного мнения в 14 стран ЕС показывают, что более 50% жителей этих стран считают, что в ближайшие 20 лет Евросоюз распадётся. Eвропейский союз в настоящее время разрывается в разные стороны как изнутри – со стороны радикальных популистских левых сил, так и со стороны враждебных внешних сил – России и Китая. Говоря коротко – Евросоюз уже более шести десятков лет обеспечивает мир, а сохранение его для нашей страны тождественна сохранению независимости нашего государства.

— Каким будет Европейский союз через 5-10 лет – как Вы его видите и какое будущее было бы самым выгодным для Литвы, особенно зная то напряжение, которое вызвано Брэкзитом, рост популярности высказываний о концепции Европы «разных скоростей» и так далее?

— Европейский союз через 5-10 лет, если нам повезёт, проведёт несколько институциональных и структурных реформ и решит несколько основных внутренних конфликтов. В идеальном случае через 5-10 лет у нас будет общий рынок капиталов, мы будем конкурентоспособнее, нежели технологические предприятия из Китая и США, и будем в большей безопасности. И всё же самое главное – Европейский союз определит минимальные социальные стандарты, которые гарантируют, что европейцы будут видеть и чувствовать Европейский союз как силу, которая помогает им жить богаче, качественнее и более уверенных в будущем.

В идеальном варианте не будет Европы двух скоростей, в проблемном – такая Европа двух скоростей состоится, но Литва попадёт в зону более глубокой интеграции.

— Самая большая внешняя граница ЕС в Литве – с Беларусью. Предположим, что Беларусь уже запустила свою АЭС. Зная законы и позицию Литвы, нужно ли через ЕП давить на Брюссель прекратить любые взаимоотношения с Беларусью? Насколько это реально в общем контексте ЕС, если мы знаем, что только Польша поддерживает строгую позицию Литвы в этом вопросе?

— Во-первых, Литва должна в этом вопросе активно формировать повестку Европейского союза с Беларусью. Здесь можно усмотреть несколько поэтапных целей. Первое – остановка работы Островецкой АЭС, хотя это практически нереально, было бы самой серьёзной целью.

Второе, если это не удаётся, тогда особое внимание необходимо направить на обеспечение безопасности. Во время февральской встречи стран конвенции Эспоо было констатировано, что Островецкая атомная электростанция небезопасная, она построена в тектонически опасном месте м не обращая внимания на мнения населения Литвы, что противоречит соглашениям.

Желая гарантировать, что в Европейском союзе будут чётко понимать очень важные для Литвы установки по обеспечению безопасности упомянутой станции, необходимо говорить, разговаривать и объяснять нашу позицию. Сомневаюсь, что электричество, произведённое на небезопасной станции, как зафиксировано было в феврале, должно оказаться на европейском рынке.