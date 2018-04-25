Autoerdve купила представительство Honda в Вильнюсе

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Действующая с 1995 года в Вильнюсе компания по торговле автомобилями Autoerdve купила у компании эстонского капитала Nippon Auto представительство Honda в Вильнюсе.

27 декабря сделка зарегистрирована в Реестровом центре. Ее подтвердил BNS и единственный владелец Autoerdve Гядиминас Саударгас. Назвать стоимость сделки он отказался.

Деловой портал vz.lt в прошлом году писал, что Nippon Auto в последние года переживала очень тяжелый период, в год продавала всего около 200 новых автомобилей и несла шестизначные убытки.

В прошлом десятилетии Autoerdve активно боролась с предприятием Japonisku markiu automobiliu centras (JMAC) за звание официального представителя Subaru в Литве.

BNS