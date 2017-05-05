Avia Solutions Group перенесла накопленную прибыль на следующий год

Литовская группа предприятий авиабизнеса Avia Solutions Group, акции которой котируются на Варшавской бирже и которая в прошлом году получила 667 тыс. евро чистой прибыли после аудита, перенесла всю накопленную в прошлые годы прибыль на следующий год. Предприятие не платит дивиденды уже как минимум шесть лет.

28 апреля акционеры компании постановили не платить дивиденды за прошлый год и перенести 1,942 млн. евро нераспределенной прибыли на следующий год, сообщила Avia Solutions Group через Варшавскую биржу.

По данным после аудита, чистая прибыль Avia Solutions Group в прошлом году уменьшилась почти в три раза до 667 тыс. евро, выручка уменьшилась на 7,1% до 2,485 млн. евро. Чистая прибыль всей группы в прошлом году составила 8,094 млн. евро (в 2015 году – 2,833 млн. евро чистых убытков), ее оборот вырос на 33,4% до 305,96 млн. евро.

29,44% акций Avia Solutions Group принадлежит контролируемой Видмантасом Жемялисом компанией ZIA Valda Cyprus.

BNS

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