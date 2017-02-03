Авиабазу ВВС Литвы в Зокняй посетит командующий ВВС Нидерландов

В пятницу Авиабазу ВВС Литвы в Шяуляй посетит командующий ВВС Нидерландов – генерал-лейтенант Деннис Луйт.

Гость обсудит с главой Авиабазы – полковником Марюсом Матулайтисом миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, а также встретится с военнослужащими ВВС Нидерландов, охраняющими воздушное пространство Литвы и стран Балтии.

Контингент ВВС Нидерландов составляет около 120 военнослужащих разных специальностей, которые обеспечивают безопасность воздушного пространства с начала этого года, патрулируя его на четырех истребителях F-16. Для голландских военных это третья такая миссия в регионе – они уже служили в такой миссии в 2005 году на Авиабазе в Шяуляй, а также в 2014 году – на польской военной базе в Мальборке.

Осуществление воздушной полиции НАТО в странах Балтии началось в марте 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО. С того времени натовскую миссию осуществляли уже 17 стран-союзниц.

BNS

Метки: ВВС, Деннис Луйт, Литва