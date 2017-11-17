Австралийский дипломат насмерть разбился при падении с террасы на Манхэттене

Высокопоставленный австралийский дипломат погиб накануне в Нью-Йорке, разбившись при падении с крыши здания на Манхэттене. Австралиец вышел на террасу вместе со знакомыми, чтобы полюбоваться на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, окрасившийся в цвета радуги в честь прошедшего референдума о легализации однополых браков в Австралии. По словам очевидцев, австралиец погиб во время “игры в правду”.

Погибший 30-летний дипломат Джулиан Симпсон был вторым секретарем постоянного представителя Австралии в ООН, сообщает News Corp Australia. Полиция подтвердила, что австралиец родом из Мельбурна скончался после падения с террасы на седьмом этаже на террасу на втором. Инцидент произошел в доме в районе Нижний Ист-Сайд, где дипломат жил вместе с супругой, примерно в 01:40 по местному времени.

По данным полиции, Симпсон в компании примерно десяти человек поднялся на террасу седьмого этажа, чтобы посмотреть на небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг. В тот день здание подсвечивалось цветами радуги в честь недавно прошедшего в Австралии референдума по вопросу легализации однополых браков, в ходе которого большинство австралийцев проголосовали “за”.

Пресс-секретарь департамента полиции Нью-Йорка подтвердил, что случившееся рассматривается как несчастный случай. Вместе с тем полицейские источники сообщили, что Симпсон погиб в ходе “игры в правду”.

Перед происшествием дипломат и его супруга отправились поужинать и выпить с друзьями, рассказали очевидцы. Затем компания вернулась в апартаменты Симпсонов и поднялась на террасу, чтобы насладиться уникальным видом.

Дипломат поднялся на еще более высокую террасу, где закружил в танце свою знакомую. Как только он отпустил ее, все решили вернуться в помещение. В комнате 24-летний муж женщины, с которой танцевал Симпсон, выразил свое недовольство поведением дипломата.

Мужчины снова покинули помещение. Симпсон сказал, что не хотел причинить вреда своими действиями, и чтобы доказать, что ему можно доверять, предложил “игру в правду”. Для этого Симпсон откинулся на перила террасы и протянул руку оппоненту в надежде быть пойманным раньше, чем он упадет. Мужчина рассказал следователям, что протяну руку, но дипломат не удержался и упал.

Симпсон был немедленно доставлен в больницу, где констатировали наступление смерти. Причину гибели еще предстоит определить медэкспертам. Все опрошенные в ту ночь полицией признались, что употребляли спиртное.

В генконсульстве Австралии в Нью-Йорке пока не комментируют произошедшее. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп сообщила, что она выразила свои “соболезнования семье и близким Джулиана Симпсона, молодого австралийского дипломата, который умер при трагических обстоятельствах в Нью-Йорке”. “Джулиан был добросовестным, профессиональным и высококвалифицированным дипломатом, поддержку которого я ценила, особенно во время Недели лидеров ООН”, – отметила глава австралийского дипломатического ведомства.

“Департамент иностранных дел и торговли продолжит оказывать поддержку семье Джулиана и другим австралийским дипломатам в Нью-Йорке, которые потеряли уважаемого коллегу”, – добавила Бишоп.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сказал утром 16 ноября: “Это трагедия. Наши сердца – с его семьей. На данном этапе я не могу предоставить более подробную информацию. Это шокирующая трагедия – потеряна молодая жизнь”.

NEWSru.com

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