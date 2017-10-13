Австралийский министр сообщил про атаку “Альфа”, во время которой были похищены данные о военных кораблях и самолетах

Неизвестные хакеры взломали серверы небольшой австралийской компании, выполняющей государственные оборонные заказы, и похитили чувствительную информацию, касающуюся ряда оборонных программ, в том числе сведения о военных кораблях и истребителях. Об этом сообщил 12 октября министр оборонной промышленности страны Кристофер Пайн, передают BBC и Reuters.

По его словам, инцидент произошел еще в июле прошлого года. Всего было похищено около 30 гигабайт данных, в том числе информация о новейших американских истребителях F-35 Joint Strike Fighter (Австралия участвует в финансировании проекта) и транспортном самолете C130.

Кроме того, злоумышленники получили данные об управляемых авиабомбах (смартбомбах), патрульном противолодочном самолете P-8 Poseidon и нескольких военных кораблях.

Министр добавил, что преступник или преступники, совершившие атаку, до сих пор не установлены, хотя местные службы кибербезопасности окрестили таинственного взломщика Альфом – по имени персонажа-инопланетянина из известного комедийного телесериала.

По мнению Пайна, “это мог быть как наемник, нанятый каким-либо государством, так и независимый взломщик или представитель конкурирующей компании”. Австралийское управление радиотехнической обороны (ASD) описало атаку, совершенную злоумышленниками, как “экстенсивную и экстремальную”.

Представитель ASD Митчелл Кларк пояснил, что взломщики воспользовались уязвимостью в программном обеспечении фирмы. Оно не обновлялось в течение года. Кроме того, на всех серверах стоял один и тот же пароль для учетной записи администратора.

“К счастью, данные, которые были похищены, – являются коммерческими, а не военными. Это не секретная информация”, – заявил министр оборонной промышленности Австралии в интервью ABC. Он также заверил, что власти страны продолжат расследовать этот инцидент, однако дальнейшая информация о происшествии не обязательно будет доведена до широкой общественности, так как велика вероятность, что она будет содержать конфиденциальные сведения.

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