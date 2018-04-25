Австралийский школьник взломал серверы Apple

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16-летний школьник из пригорода Мельбурна взломал серверы компании Apple и загрузил с них 90 ГБ данных, передает Reuters.

По данным австралийских СМИ, тинейджер имя которого не раскрывается, неоднократно получал доступ к серверам Apple, включая данные об учетных записях клиентов компании. После обнаружения утечки Apple обратилась в Федеральное бюро расследований (ФБР) США, которое затем передало дело австралийской полиции. Вскоре местным правоохранителям удалось вычислить хакера.

Как пишет The Age , в ходе обыска в доме талантливого юноши, который прошел еще в прошлом году, полицейские изъяли два ноутбука Apple (их серийные номера совпали с номерами устройств, с которых осуществлялся взлом), мобильный телефон и жесткий диск с данными Apple. Похищенные файлы хранились в папке под названием «hacky hack hack». При этом представители Apple заверили пользователей, что в распоряжение хакера не попали персональные данные.

Молодой человек, который успел похвастаться своими успехами в WhatsApp, признал свою вину и заявил, что является фанатом Apple и мечтал работать в этой компании. Судебное заседание по делу хакера пройдет 20 сентября.

Напомним, в феврале этого года в Сеть попал код основного загрузчика iBoot, отвечающего за загрузку системы iOS. Вскоре выяснилось , что он был украден бывшим стажером компании еще в 2016 году. В компании тогда заявили, что код устарел, а его нахождение в открытом доступе не представляет угрозы для пользователей iOS-устройств.

NEWSru.com