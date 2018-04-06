Австралия начала расследование против Facebook в связи c кражей данных пользователей

Австралийский комиссар по вопросам конфиденциальности Энджелин Фолк начала официальное расследование в отношении Facebook в связи со скандалом о незаконном получении и использовании данных пользователей соцсети британской компанией Cambridge Analytica. Об этом сообщает ABC.

Накануне технический директор Facebook Майк Шрепфер признал, что личная информация 87 млн пользователей попала в руки к третьим лицам. Из них более 300 тыс. – жители Австралии.

По словам Фолк, расследование позволит определить, нарушил ли Facebook австралийский Закон о конфиденциальности. Если американская соцсеть будет признана виновной, она может быть оштрафована на сумму до 2,1 млн долларов США.

Как сообщалось, большинство пользователей Facebook, чьи данные без их ведома попали к Cambridge Analytica, – американцы. Информация собиралась с помощью приложения thisisyourdigitallife, подключающегося к платформе соцсети и позволяющего считывать закрытые личные данные, на основе которых составлялся социально-психологический портрет пользователей. Выяснилось, что эти данные использовались для того, чтобы повлиять на президентскую кампанию в США в 2016 году – Cambridge Analytica была официальным консультантом штаба Дональда Трампа. Кроме того, в СМИ прозвучали опасения, что данные, собранные Cambridge Analytica, могли попасть и к “фабрике троллей” “повара Путина” Евгения Пригожина, которую в США также обвинили в попытке повлиять на выборы-2016.

После прозвучавших обвинений руководство Facebook заявило, что не знает точно, какая информация была передана Cambridge Analytica, но пообещало ограничить доступ из приложений к личным профилям пользователей соцсети и уведомить тех из них, чьи данные могли быть затронуты. Основателя соцсети Марка Цукерберга уже вызвали “на ковер” в парламент Великобритании и в конгресс США.

Ранее в апреле стало известно, что Нигерия тоже начала расследование предполагаемого вмешательства компании Cambridge Analytica в национальные выборы в 2007-м и 2015-м годах.

А в конце марта бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли, давая показания в профильной комиссии британского парламента, сообщил, что связанная с CA канадская компания AggregateIQ разработала компьютерную программу Ripon, которая использовалась для выявления сторонников Республиканской партии перед президентскими выборами в США в 2016 году. По словам Уайли, эта программа тоже использует алгоритмы, созданные на базе данных пользователей Facebook, позволяя работать с отдельными избирателями, вести агитацию, управлять фандрайзингом, проводить исследования.

NEWSru.com

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