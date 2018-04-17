Австралия назвала Россию ответственной за массированные кибератаки на компании в 2017 году

Власти Австралии возложили ответственность за попытки массированных кибератак на компании страны в прошлом году на Россию. Об этом заявил австралийский министр по вопросам кибербезопасности Ангус Тейлор.

“Мы знаем, что они [власти РФ] были за этими атаками, и это очень важная эскалация”, – заявил Тейлор телеканалу ABC. Он подчеркнул, что факт установления ответственного за атаку чрезвычайно важен.

Также Тейлор назвал действия Москвы “неприемлемыми”. При этом министр не уточнил, намерена ли Австралия предпринимать какие-либо шаги в адрес РФ в связи с произошедшим.

Министр обороны Австралии Марис Пейн уточнила, что мишенями для российских кибератак “потенциально могли стать примерно 400 австралийских компаний”. Впрочем, по данным правительства страны, ни одной из них не был нанесен серьезный ущерб.

В августе прошлого года правительство Австралии опубликовало заявление, в котором говорилось, что неизвестные хакеры атаковали “интернет-маршрутизаторы и коммутаторы ряда австралийских организаций”, однако не указывалось, кто именно стоит за этими атаками.

В минувший понедельник, 16 апреля, США и Великобритания выпустили совместное заявление, в котором говорится, что исполнителями прошлогодних атак на маршрутизаторы были “российские хакеры, действовавшие при поддержке государства” и правительства.

NEWSru.com

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