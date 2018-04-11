Австралия поддержит военную операцию в Сирии из-за предполагаемой химатаки в Думе

Австралия окажет поддержку Соединенным Штатам, если Вашингтон решит нанести удар по Сирии в связи с предполагаемой химической атакой в городе Дума в Восточной Гуте. Об этом в среду, 11 апреля, объявила глава МИД страны Джули Бишоп.

“Я не буду комментировать военные действия США. Но если Соединенные Штаты нанесут авиаудар в ответ на применение химоружия против гражданского населения [Сирии], то Австралия поддержит любые действия, которые будут выверенными и пропорциональными”, – сказала в интервью телекомпании ABC Бишоп, слова которой приводит The Australian.

Бишоп напомнила, что в прошлом году Австралия также поддержала действия США, которые нанесли удар по авиабазе Шайрат в провинции Хомс в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Хан-Шейхун.

Кроме того, министр сообщила, что посол РФ Григорий Логвинов получил предупреждение от австралийских властей во вторник, после того как Россия воспользовалась правом вето в Совбезе ООН при обсуждении ситуации в Сирии, передает NEWS.com.au. “Мы призываем Россию не мешать расследованию использования химического оружия в Сирии”, – сказала она.

По словам Бишоп, послу было сказано, что Канберра ожидает от России, что она выполнит свои обязанности постоянного члена Совета Безопасности ООН и не будет защищать сирийский режим при проведении расследования применения химоружия.

В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил дать военный ответ в связи с предполагаемым применением отравляющих веществ в Думе. Американский лидер обещал объявить о мерах в течение 48 часов.

Ранее пресса писала, что операция будет международной, и называла в качестве предполагаемых союзников США Великобританию и Францию. Однако, как стало известно газете The Times, британский премьер-министр Тереза Мэй пока не торопится объявлять об участии британцев в военных действиях, а требует предоставить больше доказательств применения химоружия в Думе.

NEWSru.com

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