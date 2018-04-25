Австралия ввела против России санкции

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Австралия присодинилась к антироссийским санкциям, введенным против граждан, причастных к нападению и захвату украинских кораблей в Керченском проливе, а также против «лидеров» «ЛДНР». Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Маризе Пейн.

«Сегодня я объявляю целевые финансовые санкции и запреты поездок семи россиянам за их роль в перехвате и захвате украинских морских судов, которые пытались пройти через Керченский пролив. Австралия обеспокоена этой эскалацией напряженности в Азовском море в ноябре 2018 года», — говорится в заявлении.

Пейн также призвала Россию без промедлений освободить украинских моряков и судна, и обеспечить беспрепятственную навигацию в Керченском проливе.

«Австралия не признает никаких действий, направленных на легитимацию аннексии Крыма или отделения частей Донецкой и Луганской областей Украины. Поэтому я также ввела целевые финансовые санкции и запреты поездок против трех «лидеров» контролируемых сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей Украины после так называемых выборов в ноябре 2018 года», — говорится в заявлении.

Как известно, в прошлую пятницу санкции «за Азов» ввели ЕС, США и Канада.

korrespondent.net