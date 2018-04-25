Австрию засыпало снегом

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В Австрию пришли сильные снегопады и ветер, что привело к перекрытию дорог и отмене авиарейсов. В течение выходных в отдельных горных районах ожидается выпадение снега до одного метра.

Отмечается, что в Верхней Штирии были перекрыты некоторые дороги. Больше всего пострадал от непогоды штирийский район Лизен, где в двух небольших поселениях заблокированными оказались сотни местных жителей и туристов.

С целью противостояния стихии власти федеральной земли Штирия обратилась за помощью к военным.

Непогода также повлияла на работу аэропорта Инсбрука (федеральная земля Тироль): многочисленные рейсы в субботу на вылет были отменены, а на прием — перенесены в другие аэропорты.

korrespondent.net