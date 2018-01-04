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Автобус с пассажирами рухнул в пропасть на “Повороте дьявола” в Перу, погибли 48 человек

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 04, 10:33   |   Комментариев: 0

Автобус с пассажирами упал со стометровой высоты в пропасть в Перу, погибли 48 человек, сообщает газета El Comercio со ссылкой на местную полицию. Трагедия произошла на одном из самых опасных в стране участков серпантина, известном как “Поворот дьявола”.

По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком. Перуанское агентство Andina, ссылаясь на начальника полиции города Уараля, также сообщает о 48 погибших и шестерых госпитализированных. По данным агентства, всего в автобусе находилось 55 пассажиров. Ранее министерство здравоохранения Перу сообщало о 36 погибших.

Автобус следовал в Лиму из города Уачо, расположенного примерно в 130 километрах к северу от перуанской столицы. Авария произошла в 70 километрах от Лимы в районе Пасамайо. Фура, предположительно, протаранила автобус сзади. Предварительный анализ данных GPS показал, что оба водителя двигались с превышением скорости, сообщил в Twitter перуанский министр транспорта и связи Бруно Джуффра.

Официальный представитель полиции Дино Эскудеро заявил, что началось расследование причин ДТП, но, похоже, водитель автобуса потерял управление после столкновения с другим транспортным средством, передает ВВС. Работа спасателей на месте происшествия затруднена из-за прилива, к спасательным работам привлечены вертолет и кран.


NEWSru.com

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