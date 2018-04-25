Автобусные полосы — не для «хитрецов»

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В декабре на улицах начались предпраздничные заторы, которые требуют от водителей больше терпения и доброжелательности. Страховщики напоминают о правилах, которые облегчат положения на дорогах и помогут избежать несчастных случаев.

«В Правилах дорожного движения предусмотрено, что поведение участников движения основывается на взаимопомощи и осторожности. Об этих принципах и этике вождения нельзя забывать и в предпраздничный период. Добросердечное и уважительное поведение позволит избежать хаоса на улицах и возможных аварийных ситуаций», — говорит руководитель отдела транспортных комплексных ущербов страхового общества Gjensidige Модестас Жиленис.

Полосы не для «хитрецов»

По утверждению страховщиков, нельзя забывать о том, что водители должны пропускать автобусы и троллейбусы, выезжающие с остановки, и не двигаться по той полосе, которая предназначена для общественного транспорта, такси или автомобилей, перевозящих более четырех человек. «Часто водители пытаются избежать заторов, следуют по этой полосе до перекрестка и тогда, блокируя дорогу другим транспортным средствам, пытаются перестроиться на полосу, по которой они должны следовать», — говорит Жиленис.

«Молния» расшевелит поток

Жиленис обращает внимание на то, что в условиях заторов очень важно соблюдать так называемый принцип «молнии». «Когда на одной из полос движения появляется препятствие или движение по ней невозможно, то водители должны услужливо пропускать по одной машине перед собой. Этот принцип закреплен и в Правилах дорожного движения. Впрочем, он прекрасно действует и в других случаях, когда с полосы ускорения транспортный поток вливается в основную дорогу, или даже тогда, когда автомобили со дворов или других побочных дорог выезжают на медленно движущийся по основной дороге интенсивный поток транспортных средств», — сказал эксперт.

Следите за окружающей средой

По словам эксперта, когда водитель перестраивается, то было бы неплохо установить зрительный контакт с другим водителем, чтобы убедиться, что он вовремя остановится и пропустит вас на выбранную полосу движения.

«Тем, кто выезжает с второстепенных дорог и поворачивает налево, мы советовали бы выезжать на дорогу только после того, как вы убедились, что автомобиль, следующий по главной дороге, снижает скорость и планирует вас пропустить. Оцените ситуацию, не станете ли вы неизбежной преградой для транспортных средств с левой стороны, если будете выезжать на главную дорогу и вынуждены будете остановиться, когда автомобили, движущиеся по основной дороге справа, вас не пропустят», — напомнил Жиленис.

Солидарность водителей

После того, как вы успешно перестроились, действует неписаное правило этикета: на короткое время включите фары аварийной сигнализации, чтобы таким образом поблагодарить другого участника движения за то, что он уступил вам место. «В Правилах дорожного движения вы не найдете такого использования этих предупредительных сигналов, однако это действие стало одним из основных знаков благодарности у нас на дорогах. В предпраздничные дни этот жест благодарности будет использоваться очень часто», — утверждает Жиленис.

На автострадах – без подмигивания

В то же время подмигивание фарами с целью обратить внимание других участников движения на скоростных трассах не является надежным способом общения, говорится в сообщении. «Некоторые водители, следуя по автостраде, представляют, что поток машин, движущийся по второй полосе быстрее допустимой скорости, с началом сигнализации фарами рассыпется по сторонам и освободит вам дорогу», — удивляется Жиленис. Ему иногда приходится видеть ситуацию, когда водитель, следуя по второй полосе, подмигивает фарами, внезапно перестраивается на первую полосу движения прямо перед передней частью движущегося автомобиля, вынуждая его водителя внезапно остановиться. Такие маневры могут вызвать тяжелые последствия.

Сигнализация фарами водителя, который спешит, вызывает у других водителей неврозность, а иногда даже провоцирует конфликты. Когда водитель едущего впереди автомобиля начинает внезапно останавливаться или, напротив, терпеливо продолжает движение по второй полосе, не реагируя на сигналы торопящегося водителя, таким образом он вызывает у другого нервозность. А, как известно, нервозность и злость на дороге — плохой помощник.

По утверждению Жилениса, в таких ситуациях нельзя оправдывать и водителей, которые движутся по второй полосе движения, хотя первая полоса свободна. «Не следует злоупотреблять и таким поведением, однако всех больше всего волнует интенсивное подмигивание летящего сзади автомобиля. В сумерках и в темноте такое действие считается особенно небезопасным, потому что ослепляет водителей следующих и в том же направлении, и впереди. От интенсивного мигания фарами при приближении к медленно движущимся транспортным средствам следует отказаться», — советует Жиленис.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ